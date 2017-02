Meunier: "Bin ein großer ManUtd-Fan"

Mittwoch, 15.02.2017

"Ich habe immer gesagt, dass ich eines Tages gerne in der Premier League spielen würde", sagte der Belgier gegenüber DH: "Ich bin sehr glücklich in Paris und falls ich meine Karriere hier beenden sollte, wäre das keine Enttäuschung, im Gegenteil. Aber wenn ich eines Tages Paris verlassen müsste, warum nicht?"

Der Verteidiger schwärmte bei dem Gedanken an die englische Fußball-Welt besonders von den Red Devils: "Auf der anderen Seite des Ärmel-Kanals sind all die Stadien und die Fans, ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich ein großer Fan von Manchester United bin. In meinen Augen ist und bleibt der Verein die wahre Referenz in der Fußball-Welt", lobpreiste der 25-Jährige.

Meunier spielt seit dieser Saison in Paris und hat beim französischen Meister einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.

Thomas Meunier im Steckbrief