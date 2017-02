Mitspieler: "Balotelli lässt Kopf hängen"

Montag, 13.02.2017

"Es ist eine Schande, dass er den Kopf hängen lässt, man sieht es jeden Tag im Training", so Eysseric über Balotelli. Der Stürmer durchlebt derzeit eine Schwächeperiode: "Er ist eigentlich so ein großartiger Spieler." Doch die sportliche Qualität leidet unter der menschlichen, so sein Mitspieler.

Eysseric weiter: "Er sieht aus, als würde er nicht mit uns zu tun haben wollen. Es ist enttäuschend. Wir könnten ihn wirklich gebrauchen." Auch Trainer Lucien Favre kritisierte Balotelli zuletzt öffentlich. Eysseric betont: "Er wird nicht erlauben, dass irgendjemand den Fuß vom Gas nimmt."

