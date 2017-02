Berater: Verratti wird in Serie A spielen

Mittwoch, 01.02.2017

Die Münchner waren zuletzt mehrfach in Verbindung mit dem italienischen Mittelfeldspieler gebracht worden.

Laut Berater geht es aber eher zurück in die Heimat. "Ich habe immer gesagt, dass er eines Tages nach Italien zurückkehren will", so Donato Di Campli bei Premium Sport.

Dort soll sich vor allem Juventus Turin um Verratti bemühen. Einige Jahre wird es wohl noch brauchen: "Marco hat einen Vertrag bis 2021 und will diesen respektieren. Er will die Liga und die Champions League gewinnen." Teuer würde er aber wohl werden, so sein Berater.

"Es wird eines Tages passieren", so Di Campli. Ob es Juventus wird? "Darüber haben wir um ehrlich zu sein nie gesprochen", gibt der Berater zu.

