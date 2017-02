Draxler: "Ich kann ein Spiel entscheiden"

Mittwoch, 01.02.2017

In den ersten Spielen für PSG konnte Draxler einen guten Eindruck hinterlassen. "Druck hat man bei so einem Verein wie Paris St.-Germain immer, aber davon lasse ich mich nicht beeinflussen und kann meine Leistung auf den Platz bringen, unabhängig davon wie viel ich gekostet habe", stellte er klar.

Der deutsche Nationalspieler gibt sich selbstbewusst. "Es gibt einige, die ein Spiel entscheiden können mit einer Aktion. Ich glaube, das ist auch eine der Fähigkeiten, die ich habe", so Draxler.

Besonders mit Blick auf die Duelle gegen Barcelona in der Champions League kündigt Draxler an: "Das ist auch eine der Fähigkeiten, die ich habe, dass ich mich vor großen Spielen nicht verstecke und mit meiner Mentalität, immer den Ball haben zu wollen, helfen kann."

Er sei dazu in der "Lage, wie andere Spieler auch in so einem Spiel eine große Rolle zu spielen", so Draxler. Mit 23 Jahren war er im Wintertransferfenster für rund 40 Millionen Euro nach Frankreich gewechselt.

Julian Draxler im Steckbrief