Mbappe: "Weit weg von Ronaldo und Messi"

Der Youngster bleibt jedoch bescheiden und wiegelt ab: "Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar sind phänomenal. Von diesem Level bin ich noch weit entfernt", ließ er nach seinem Hattrick gegen Metz verlauten. Viel mehr führt er seinen Erfolg auf die Mannschaftsleistung zurück: "Dass ich den Hattrick erzielen konnte habe ich dem Team zu verdanken. Nun wollen wir uns konzentriert auf das Spiel in Bastia nächsten Freitag vorbereiten."

Nach dem 25. Spieltag steht der AS Monaco auf dem ersten Tabellenplatz in der Ligue 1. Zusammen mit Radamel Falcao, Valere Germain und Thomas Lemar bildet der Nationalspieler den gefährlichsten Sturm Frankreichs. Insgesamt konnten die Monegassen in dieser Saison bereits 75-Mal einnetzen.

