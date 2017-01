Chelsea holt Leih-Verteidiger vorzeitig zurück

Sonntag, 08.01.2017

"Es sieht so aus, als würden sie ihn zurückholen", sagte Bournemouth-Coach Eddie Howe der BBC. "Das wäre ein großer Rückschlag für uns." In der laufenden Spielzeit überzeugte der Verteidiger in zwölf Pflichtspielen für Bournemouth und erzielte dabei sogar drei Treffer.

Für Ake, der seinen Vertrag bei den Blues 2015 um fünf Jahre verlängert hatte, ist der Klub von der Südküste bereits die dritte Leihstation innerhalb Englands. Bislang verbrachte er eine Saison in der zweiten Liga bei Reading und in der Premier League beim FC Watford.

