Offiziell! Patrice Evra zu Marseille

Donnerstag, 26.01.2017

Noch am Mittwochabend bestand der Außenverteidiger den Medizincheck bei den Südfranzosen, wo er einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschreibt. Als Ablöse wird rund eine Million Euro kolportiert.

Erlebe die Ligue 1 Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nachdem der 35-Jährige in Turin seinen Stammplatz auf der linken Außenbahn an Alex Sandro abtreten musste, erhofft er sich nun mehr Einsatzzeiten in Marseille.

Patrice Evra im Steckbrief