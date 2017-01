Alle Augen auf den Prinzenpark

Donnerstag, 26.01.2017

Olympique Marseille - HSC Montpellier (Fr., 20.45 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Olympique Lyon - OSC Lille (Sa., 17 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Lyon, seines Zeichens erster Verfolger der Top-3, will seine Serie von zuletzt drei Liga-Heimsiegen in Folge fortsetzen. Punkte, die dringend nötig wären, will OL im Rennen um die Champions-League-Plätze nicht abreißen lassen.

Garant dafür soll Alexandre Lacazette sein, der in bisher 16 Saisoneinsätzen in der Ligue 1 starke 17 Tore erzielte. Allein in den letzten vier Partien netzte der Stürmer sechsmal ein, befindet sich in Top-Form.

Die Gäste aus Lille, die derzeit auf Platz 14 im grauen Mittelmaß rangieren und sich sogar mit Abstiegssorgen herumschlagen müssen, dürften also gewarnt sein. Dass Kapitän Rio Mavuba seit Wochen mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt, schmerzt das Team von Interimstrainer Patrick Collot sehr.

AS Nancy - Girondins Bordeaux (Sa., 20 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

FC Lorient - FCO Dijon (Sa., 20 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

SC Bastia - SM Caen (Sa., 20 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

SCO Angers - FC Metz (Sa., 20 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Stade Rennes - FC Nantes (Sa., 20 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

OGC Nizza - EA Guingamp (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Der Tabellenzweite aus Nizza macht zurzeit eine kleine Schwächephase durch. Nur drei Punkte sammelte die Elf von Trainer Lucien Favre aus den letzten drei Liga-Partien, büßte die Spitzenposition ein, seit vier Pflichtspielen ist Nizza ohne Sieg.

Am vergangenen Spieltag gab es nur ein 1:1 bei Kellerkind Bastia, obwohl Superstar Mario Balotelli nach abgesessener Sperre wieder mit von der Partie war. Der Italiener ist mit acht Ligue-1-Treffern bisher Nizzas zweitbester Torschütze, nur Alassane Plea traf noch öfter (zehnmal).

Ein Dreier gegen Guingamp ist jedenfalls Pflicht, zumal die Titelkonkurrenten aus Paris und Monaco direkt aufeinandertreffen und sich die Punkte wegnehmen. Einfach wird die Aufgabe allerdings nicht.

Denn Guingamp steht überraschenderweise auf Platz fünf und ist auf Europacup-Kurs, hat Mitte Dezember sogar PSG geschlagen. Allerdings sind die Nordwestfranzosen, die vergangene Saison noch im Abstiegskampf steckten, seit drei Pflichtspielen sieglos.

FC Toulouse - AS Saint-Etienne (So., 17 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Paris Saint-Germain - AS Monaco (So., 21 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Das Knall-Bonbon zum Abschluss des Spieltags! Die Pariser, die dieses Jahr mal nicht alles in Grund und Boden schießen, stehen im Spitzenspiel unter Zugzwang. Drei Punkte beträgt aktuell der Rückstand der drittplatzierten Emery-Elf auf die Gäste aus dem Fürstentum, die an der Spitze thronen.

Vor allem Monacos Offensive beeindruckt in dieser Saison, ist die gefährlichste aller Teams in den fünf Top-Ligen Europas. Im Schnitt treffen die Monegassen mehr als dreimal pro Partie, zuletzt fegten sie Marseille (4:1) und Lorient (4:0) vom Platz. Bester Torschütze ist Radamel Falcao mit zwölf Buden, allerdings präsentieren sich auch Valere Germain, Thomas Lemar, Guido Carrillo oder Bernardo Silva regelmäßig treffsicher.

Für PSG ist Monaco jedenfalls eine enorm harte Nuss. Gut also für die Pariser, bei denen Weltmeister Julian Draxler wohl erneut in der Startelf stehen wird, dass man sich inzwischen gefangen hat. Seit über einem Monat ist Paris ungeschlagen, die letzten sechs Pflichtspiele wurden bei einem Torverhältnis von 21:1 allesamt gewonnen.

Doch Obacht: Die letzten beiden Duelle konnte jeweils Monaco für sich entscheiden. Das Hinspiel Ende August letzten Jahres gewann AS überzeugend mit 3:1.

Die Ligue 1 im Überblick