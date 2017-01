Cavani dachte an Wechsel nach Italien

Dienstag, 17.01.2017

Wenn Zlatan Ibrahimovic in der eigenen Mannschaft spielt, ist das Sturmzentrum meist gut besetzt. Edinson Cavani wurde Opfer des starken Schweden und musste in der vergangenen Saison meist auf den Flügel ausweichen, um zu Einsätzen für PSG zu kommen.

Der Stürmer ist nun allerdings unter Unai Emery wieder zentral gefragt und dementsprechend glücklich. Dabei dachte er im Sommer an einen Wechsel. In der Corriere dello Sport erklärte Cavani: "Es gab die Chance, nach Italien zurückzukehren." Diese habe er durchaus bedacht.

"Im letzten Jahr habe ich nicht als Stürmer gespielt, wie es es sonst liebe. Stattdessen habe ich mehr auf den Außen gespielt. Deshalb habe ich es in Betracht gezogen, in die Serie A zu wechseln", so der 29-Jährige. Er entschied sich letztlich zum Verbleib und ist damit glücklich.

Ibrahimovic will Cavani jedoch keinen Vorwurf machen. "Er hatte nichts mit dieser Entscheidung zu tun und sowieso haben wir gemeinsam gewonnen. Wir waren nicht auf Kriegsfuß, aber ich brauche vorne meinen Raum", erklärte Cavani. Ibrahimovic wechselte zu Manchester United.

