Medien: Cavani vor Vertragsverlängerung

Dienstag, 03.01.2017

Der 29-Jährige erzielte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 24 Tore in 23 Spielen und ist nach wie vor der teuerste Wechsel in der Vereinsgeschichte von PSG.

Er war im Sommer 2013 für 64 Millionen Euro vom SSC Neapel an die Seine gewechselt. Erst vor wenigen Wochen hatte Kapitän Thiago Silva seinen Vertrag in Paris ebenfalls bis 2020 verlängert.

Edinson Cavani im Steckbrief