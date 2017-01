El Ghazi wechselt von Ajax zu Lille

Dienstag, 31.01.2017

"Ich hoffe, dass wir Spieler mit den Fans gemeinsam Geschichte schreiben können", wird El Ghazi auf Lilles Klub-Homepage zitiert. Die Franzosen zahlen wohl rund neun Millionen Euro an Ablöse für den 21-Jährigen.

El Ghazi tat sich bei Ajax in dieser Saison schwer, auf Spielzeit zu kommen, war zeitweise suspendiert. Nun will er beim derzeitigen Tabellen-Elften der Ligue 1 wieder an seine Bestform anknüpfen.

Anwar El Ghazi im Steckbrief