Guilavogui rät Draxler: Schimpfwörter lernen

Dienstag, 27.12.2016

"Er hatte in der Schule Französisch, spricht das daher", sagte Guilavogui der Zeitung Le Parisien: "Allerdings hat er noch kein Schimpfwort in seinem Sprachschatz. Die muss er jetzt lernen."

Den Wechsel seines jetzt ehemaligen Teamkollegen kann er nachvollziehen: "Er kennt die Spieler und für ihn ist es ein Riesending, für Paris zu spielen. Aufgrund seiner Spielweise ist es die beste Lösung. Ich habe ihn bestärkt, dahin zu gehen."

Noch hat Draxler allerdings noch etwas Zeit sich die wichtigsten Vokabeln einzuprägen. Nach den Weihnachtstagen, die er bei seiner Familie in Gelsenkirchen verbrachte, geht es für ihn in den Kurzurlaub nach Miami, bevor am 4. Januar das erste Testspiel für PSG gegen Club Africain ansteht.

Julian Draxler im Steckbrief