Montpellier: Spieler zahlen für jedes Gramm

Dienstag, 27.12.2016

"Die Spieler wurden vor der Winterpause gewogen und müssen einen Euro für jedes Gramm bezahlen, dass sie bis zu ihrer Rückkehr zugenommen haben", sagte Hantz. "Ein Euro pro Gramm scheint nicht allzu viel, aber wenn ein Spieler ein Kilo zunimmt, dann sind das 1000 Gramm. Ich wäre vorsichtig. Die Strafe klingt verrückt, aber es könnte schnell teuer werden."

Mit der Geldstrafe will der Coach erreichen, dass seine Spieler auch über die Feiertage an ihre Fitness denken. Die Profis müssten sich allerdings keine Sorgen machen, "wenn sie aufpassen, was sie essen und zwei- oder dreimal joggen gehen", bevor sie ins Training zurückkehren.

