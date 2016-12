Mavuba: Hazard war bei Hattrick noch betrunken

Mittwoch, 28.12.2016

So weit, so besonders. Wie sein damaliger Teamkollege Rio Mavuba, der heute immer noch für Lille spielt, nun verriet, hatte Hazard bei seiner Glanzleistung aber sogar noch Alkohol im Blut. "Wir waren sicher Dritter, es war Hazards letztes Spiel für Lille - also wollte er etwas kleines organisieren", erinnert sich Mavuba, damals wie heute Kapitän des Klubs.

Am Abend vor dem Match entschieden sich Hazard und Co. daher dazu, auf ein Bier auszugehen. "Auf einen Drink, der ein bisschen ausartete", plauderte Mavuba aus dem Nähkästchen. "Am nächsten Morgen war Eden immer noch betrunken."

Völlig unbeeindruckt davon hatte Hazard am gleichen Abend bereits nach 34 Minuten gegen Nancy drei Treffer auf dem Konto. "Der Typ hatte nicht einmal geschlafen, hatte die ganze Nacht gesoffen und schüttelte einfach mal so einen Hattrick binnen 30 Minuten aus dem Ärmel", so Mavuba. "Wir schauten uns alle an und sagten uns: Dieser Typ war der wahre Star."

Hazard, der aus Lilles Nachwuchs stammt, hat mittlerweile 155 Premier-League-Spiele (50 Tore) für die Blues auf dem Buckel und wurde mit Chelsea unter anderem englischer Meister 2015.

