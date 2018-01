Carabao Cup, Halbfinal-Hinspiel: Arsenal erkämpft sich bei Chelsea glanzloses Remis

Bundesliga Fr 12.01. Rückrundenauftakt! Erlebe die Highlights auf DAZN NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Ligue 1 Strassburg -

Guingamp Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atletico Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

FC Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

FC Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Club Friendlies FC St. Pauli -

VfL Bochum 1848 Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby -

Bristol City Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Real Madrid -

La Coruna Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wednesday -

Cardiff First Division A Waasland-Beveren -

Sint-Truiden Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Atletico Madrid – Girona Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle – Celtic Serie A Lazio -

Udinese Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea

Der FC Chelsea hat sich im Halbfinal-Hinspiel des Carabao Cups vom FC Arsenal 0:0 getrennt. In einer Partie mit wenigen Highlights waren beide Teams auf ihre Defensive fokussiert, was über die gesamten 90 Minuten zu einer zerfahrenen Pattstellung führte.

Chelsea startete in die Partie mit einem 3-5-2, bei dem die Flügelspieler gegen den Ball die Dreierkette unterstützten. Selbiges sah man auch bei den Gästen, die in ihrer Grundordnung allerdings auf ein 3-4-2-1 setzten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Beide Teams zeigten sich sehr auf eine gute Defensive bedacht, ließen nach hinten nur wenige Chancen zu. Moses setzte sich zwei Mal auf rechts durch, scheiterte aber an Ospina und dem Pfosten.

Torlos ging es in die Pause, von der die Gastgeber beherzter zurückkehrten. In der zweiten Halbzeit drückten die Blues immer mehr, konnten aber die insgesamt sehr disziplinierte Abwehr der Gunners nicht durchbrechen. Arsenal reist somit etwas glücklich mit einer guten Ausgangslage zum Rückspiel ins Emirates Stadium.

Die Daten zum Spiel

Der FC Chelsea ist wettbewerbsübergreifend seit zwölf Spielen ungeschlagen.

Zum ersten Mal seit der Saison 2002/2003 treffen zwei Teams der Premier League in einer Saison vier Mal aufeinander. Zuletzt passierte dies zwischen Blackburn und Sunderland.

Der Star des Spiels: Victor Moses

Sorgte in beiden Halbzeiten für die besten Chancen der Gäste (24., 28. bzw. 65.), hatte aber mit Ainsley Maitland-Niles einen Gegenspieler, der etwas müde wirkte. Zeigte zudem auch in der Defensive eine solide Leistung.

Der Flop des Spiels: Alexandre Lacazette

In der 22. Minute schaffte es Wilshere, die Defensive der Hausherren mit einem tiefen Pass zu überrumpeln. Lacazette schloss jedoch am Rande des Sechzehners zu überhastet ab. Es sollte seine einzige nennenswerte Aktion bleiben, denn er wurde in der 66. Minute für Sanchez ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Martin Atkinson

In Minute 35 hätte Atkinson Bellerin Gelb zeigen müssen, als er gegen Fabregas zu spät kam und diesen an der Mittellinie am Knöchel erwischte. In der Schlussphase entschied der Video-Assistent, der im Carabao Cup getestet wird, nach einem Zweikampf im Strafraum zwischen Fabregas und Welbeck richtigerweise nicht auf Strafstoß.