Starkes Pool gewinnt 228. Merseyside Derby

Samstag, 01.04.2017

Vor 54.000 Zuschauern an der Anfield Road brachte Sadio Mane die Hausherren früh in Führung (8.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich von Matthew Pennington (28.) konterte Philippe Coutinho nur drei Zeigerumdrehungen später (31.).

Früh in der zweiten Hälfte musste Mane verletzt ausgewechselt werden (57.), der eingewechselte Divock Origi sorgte kurz darauf für die Entscheidung (60.).

Liverpool verlor keines der vergangenen 13 Derbys (sechs Siege, sieben Remis). An der Anfield Road wartet Everton gar seit September 1999 auf einen Sieg. Nach einem Rückstand zur Pause konnten die Toffees noch nie ein Spiel gegen Liverpool gewinnen.

Jürgen Klopp ist der erste Trainer dem es gelang, seine ersten drei Merseyside Derbys allesamt zu gewinnen.

Everton am Scheideweg: Mit großer Erblast auf den Spuren der Spurs

Mit 18 Torbeteiligungen (13 Tore, fünf Vorlagen) spielt Sadio Mane schon jetzt seine beste Saison in der Premier League.

Matthew Pennington ist erst der fünfte Spieler, der sein erstes Premier-League-Tor im Merseyside Derby erzielt.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff:

Jürgen Klopp tauscht im Vergleich zum 1:1 gegen Manchester City vor der Länderspielpause zwei Mal. Lallana fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus und wird von Lucas Leiva ersetzt, Lovren rückt für Klavan in die Innenverteidigung. Zudem fallen Sturridge und Henderson verletzt aus.

Ronald Koemann muss ebenfalls zwei Wechsel vornehmen. Coleman, mit einer Horrorverletzung, sowie Schneiderlin fallen aus, Jagielka und Pennington starten stattdessen. Außerdem fehlen den Toffees McCarthy, Besic und Bolasie verletzt.

8., 1:0, Mane: Mane spielt auf rechts einen einfachen Doppelpass mit Firmino. In der Mitte hängt er Davies ab und zieht links in den Strafraum. Durch die Beine von Pennington schiebt er rechts unten ein. Robles hat keine Chance.

19.: Can schickt Coutinho perfekt auf links und der Brasilianer geht in den Strafraum. Pennington ist zu zögerlich und Coutinho kann abschließen. Robles bekommt die Hand hoch, der Ball fliegt dennoch in Richtung Tor. Jagielka kann auf der Linie per Kopf klären.

28., 1:1, Pennington: Von links fliegt die Ecke in den Strafraum. Williams trifft den Ball am Fünfer nicht richtig, stoppt ihn aber perfekt für Pennington. In seinem ersten Saisonspiel schiebt der Innenverteidiger sicher ins rechte Eck.

31., 2:1, Coutinho: Coutinho wird nicht angegriffen und geht leicht links versetzt in den Strafraum. Er legt sich den Ball auf rechts und schlenzt ihn ins lange Eck.

49.: Can hat auf links viel Platz und geht in den Strafraum. Pennington ist erneut sehr zurückhaltend und Can schließt ab. Williams kann den Schuss blocken, hat aber Glück, dass Coutinho den Abpraller nicht verwerten kann. Der war am Fünfer zu überrascht.

57.: Nach einem eigentlich harmlosen Zweikampf mit Baines bleibt Mane liegen. Der Flügelspieler muss mehrere Minuten lang behandelt werden und kann nicht weiter machen.

60., 3:1, Origi: Coutinho spielt einen perfekten Pass in die Schnittstelle auf den eben eingewechselten Origi. Der Belgier zieht an der Strafraumgrenze direkt ab. Robles rechnet mit einem Schuss auf die lange Ecke und wird so auf dem falschen Fuß erwischt. Links oben schlägt der Ball ein.

69.: Etwas glücklich kommt der Ball links zu Holgate. Aus etwa 25 Metern zieht der Außenspieler direkt ab, sein Schuss wird von Lovren abgefälscht. Mignolet liegt schon auf dem Boden und scheint geschlagen, reißt im letzten Moment aber die linke Pranke nach oben und klärt klasse.

76.: Can setzt sich auf rechts durch und spielt in den Strafraum auf Alexander-Arnold. Der Youngster zieht direkt ab, Robles macht sich lang und verhindert so den Einschlag im linken Eck.

Fazit: Hochverdienter Sieg für die Klopp-Truppe. Die Reds waren nahezu über die komplette Spielzeit klar überlegen und mussten sich nur nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich kurz schütteln. Der individuelle Unterschied war zu groß.

Der Star des Spiels: Philippe Coutinho. Der Brasilianer ist in Topform und lässt das seine Gegenspieler regelmäßig spüren. Hatte zunächst Pech, dass Jagielka seinen Schuss von der Linie kratzen konnte, war dann aber mit einem Tor und einer Vorlage der entscheidende Spieler auf dem Platz. Legte zudem zwei weitere Torschüsse auf und brachte starke 86,1 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler.

Der Flop des Spiels: Romelu Lukaku. Überspitzt gesagt spielte Everton mit zehn Mann, Lukaku war nicht ansatzweise in das Spiel eingebunden. Der Stürmer schoss kein einziges Mal aufs Tor und legte nur einen Schuss für seine Mitspieler auf. Kam nur auf einen (!) Ballkontakt im gegnerischen Strafraum und gewann gerade einmal ein Drittel seiner Zweikämpfe.

Der Schiedsrichter: Anthony Taylor. Zeigte eine ganz starke Leistung in einem Spiel, in dem er zunächst gar nicht, dann aber immer häufiger im Mittelpunkt stand. Fehlerfrei in der Zweikampfbewertung, zeigte bei den Karten das nötige Fingerspitzengefühl.

Das fiel auf:

Beiden Teams war von Beginn an die Bedeutung des Spiels anzumerken. Die Defensivreihen standen extrem dicht und so spielte sich die Partie über weite Teile im Mittelfeld ab. Mit der ersten Temposteigerung im Angriffsspiel fiel dann prompt der erste Treffer.

Everton nutzte ebenfalls die erste gefährliche Aktion. Dabei sah es zu diesem Zeitpunkt nicht im Ansatz danach aus, als könnten die Toffees die LFC-Abwehr in Bedrängnis bringen.

Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie ruppiger. Vor allem die Gäste kamen einige Male zu spät und trafen ihre Gegenspieler entsprechend schmerzhaft. Mane wurde Opfer dieser Spielweise und auch Can musste einige Minuten lang behandelt werden.

Im zweiten Durchgang war Everton wie verwandelt. Die zurückhaltende Spielweise wurde mehr und mehr abgelegt, sodass sich ein offenes Spiel entwickelte. Mit Origis Tor war der Drops dann aber gelutscht.

FC Everton - FC Liverpool: Die Daten zu Spiel