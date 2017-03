Wilder Sonntagskick endet ohne Sieger

© getty 1/20 Klopp auf die Frage, ob es in Dortmund schwieriger ist: "In Mainz könnte ich einen Haufen auf die Ludwigstraße machen und alle würden sagen: Super, Kloppo!" /de/sport/diashows/1604/fussball/juergen-klopp-beste-sprueche/dortmund-liverpool-mainz.html

2/20 "Ich habe es in meiner aktiven Karriere leider nicht geschafft, auf dem Platz das zu bringen, was sich in meinem Gehirn abgespielt hat. Ich hatte das Talent für die Landesliga und den Kopf für die Bundesliga - herausgekommen ist die 2. Liga."

3/20 "Sie fragen mich, wie motiviert die Spieler sind? Ich kann nur eine Aussage darüber treffen, wie motiviert ich bin. Und wenn man das in Flaschen abfüllt, dann kommt man in den Knast, wenn man es verkauft."

4/20 Klopp über seinen 0815-Look: "In Germany I have a o-eight-fifteen face like everybody. Many people look like me. I'm not the best shaver in the world, funny hairstyle, glasses…"

5/20 Klopp auf die Frage eines Schalke-Fans, wie man deutscher Meister werde: "Wie soll ich einem Blinden erklären, was Farbe ist?"

6/20 Klopp über Reus' und Aubameyangs Batman-Torjubel: "Der Einzige, der das wirklich gar nicht witzig fand, war Marcel Reif, aber der findet in seinem Leben sowieso nichts mehr witzig."

7/20 Klopp auf eine Interview-Frage von Arnd Zeigler: "Den Roman Weidenfeller müssen wir uns schon ab und zu schönsaufen"

8/20 Klopp nach der Nominierung zahlreicher seiner Spieler für ein Länderspiel: "Ich mag Jogi Löw. Ich benutze sein Deo, sein Shampoo..."

9/20 Klopp über das Verletzungspech des FC Liverpool: "I didn't know this word before I came to England, but hamstring is the shit word of the year for me. It's always hamstring, hamstring, hamstring…"

10/20 Klopp über einen Ausraster in Richtung des Schiedsrichters: "Ich bin ein Idiot. Dafür muss ich mich entschuldigen."

11/20 Klopp auf eine allzu verfrühte Frage nach der Meisterschaft: "Freunde der Südsee, geht mir damit nicht auf den Sack!"

12/20 Klopp über den verletzten Mats Hummels: "Wir werden auf ihn warten wie eine gute Ehefrau, die auf ihren Mann wartet, der im Knast sitzt."

13/20 Klopp zu einem Journalisten, der ihn aufgefordert hatte, keine Floskeln zu gebrauchen: "Ich sehe Sie hier zum ersten Mal, aber direkt eine Forderung zu stellen, was ich zu sagen habe. Hut ab! Welches Ressort? Tierfilme? Sport, oh, alles klar."

14/20 "Ich vergleiche das mit einem Bobrennen am Königssee. Wir haben eine super Startzeit hingelegt. Sollen wir deshalb unterwegs aussteigen und erzählen, wie gut wir gestartet sind?"

15/20 Klopp im Vorfeld des T-Home-Cups: "Was kann man da gewinnen? Eine DSL-Telefonleitung? Ich ziehe nämlich gerade um."

16/20 Klopp nach einer sehr unglücklichen Niederlage gegen ManUnited: "It's not a wish concert. We have to work with what we have."

17/20 Klopp nach dem Einzug ins Champions-League-Finale: "Wenn ich ihnen heute keine Feier erlauben würde - ich wäre ja der absolute Vollhorst."

18/20 Klopp über sein Verhalten am Spielfeldrand: "Manchmal erschrecke ich mich selbst, wenn ich die Bilder im TV sehe."

19/20 "Wenn die Zuschauer Emotionen wollen, du aber Rasenschach anbietest, muss sich einer von beiden ein neues Stadion suchen."