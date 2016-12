Guardiola: "... dann wurde es kompliziert!"

Samstag, 31.12.2016

Pep Guardiola (Trainer Manchester City) ...

... über das Spiel: "Wir haben gut begonnen, aber Liverpool ist mit seiner ersten Chance in Führung gegangen. Dann wurde es kompliziert für uns. In der zweiten Halbzeit wurden wir wieder besser. Alles in Allem hatten wir nicht viele klare Torchancen. In solchen Spielen machen kleine Details den Unterschied."

... über die Atmosphäre: "Die Stimmung war sehr, sehr gut. Das ist ein schönes Stadion."

... über den Titelkampf: "Es ist ein Kampf zwsichen den Top Vier - und sehr fordernd für alle Mannschaften."

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool) ...

... über das Spiel: "Ich hätte mir keinen schöneren Jahresabschluss vorstellen können."

... über die Verletzung von Henderson: "Jordan hat nur hatte etwas Schmerzen an der Ferse. Wir müssen abwarten."

... über den Titelkampf: "Wir müssen einfach unsere Spiele gewinnen und schauen, wohin uns das führt."

Dejan Lovren (Verteidiger FC Liverpool): "Es war ein großartiges Spiel für uns und wir wollen genauso im Jahr 2017 weitermachen."

James Milner (Verteidiger FC Liverpool): "Das war ein überragender Sieg für uns - und ein ungewöhlicher. Aber man muss Spiele mit unterschiedlichen Ausrichtungen gewinnen, wenn man etwas erreichen will."

FC Liverpool - Manchester City: Die Daten zum Spiel