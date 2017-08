Der englische Meister live auf DAZN

Premier League Swansea -

Man United Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Arsenal Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Premier League Huddersfield -

Newcastle Premier League Tottenham -

Chelsea Premier League Manchester City -

Everton Premier League Bournemouth -

Manchester City Premier League Manchester United -

Leicester Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Premier League Chelsea -

Everton Premier League Liverpool -

Arsenal

Der FC Chelsea ist in der Saison 21017/18 der Titelverteidiger in der Premier League. DAZN zeigt die Spiele des englischen Meisters im Stream.

Der OTT-Service besitzt die Rechte an der Premier League und bringt den Fans an jedem Spieltag die besten Spiele aus dem Mutterland des Fußballs per Livestream auf den Computer, das Smartphone, die Spielekonsole und den Smart TV.

Pro Anstroßzeit darf DAZN ein Spiel der mutmaßlich besten Liga der Welt live zeigen. Unter anderem werden ausgewählte Spiele des FC Chelsea live übertragen. Die übrigen Partien gibt es nach dem Abpfiff ebenfalls in voller Länge.

Ob Arsenal, United, City, Liverpool oder ein Überraschungsteam - wer das Rennen um die Meisterschaft in England für sich entscheidet, siehst du live nur auf DAZN. Erlebe auf DAZN, ob Antonio Conte mit seinem Stareinkauf Alvaro Morata die Titelverteidigung gelingt.

Die nächsten Spiele des FC Chelsea

Neue Nutzer können DAZN mit einem Probemonat gratis getestet werden, ehe der Streaming-Dienst dann 9,99 Euro monatlich kostet. Neben der Premier League gibt es weiteren internationalen Spitzenfußball aus Primera Division, Ligue 1, Serie A und weiteren Ligen im Livestream sowie die Highlights der 1. und 2. Bundesliga aus Deutschland. Dazu zeigt DAZN die vier großen US-Sport-Ligen, Darts, Rugby und vieles mehr.

Mehr Informationen zum kompletten Programm von DAZN findest du hier.