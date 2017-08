DAZN zeigt die Gunners im Livestream

Premier League Swansea -

Arsenal

Nach einer enttäuschenden Saison will Arsene Wenger den FC Arsenal wieder zurück in die Champions League führen. Auf DAZN kannst du im Livestream verfolgen, ob den Gunners die Rückkehr in die Königsklasse gelingt.

Nach einer durchwachsenen Saison 2016/17 mit dem fünften Tabellenplatz in der Endabrechnung wollen die Gunners in dieser Saison mit Stareinkauf Alexandre Lacazette wieder ganz oben angreifen.

Die besten Spiele jedes Premier-League-Spieltags zeigt DAZN im Livestream. Mit dabei ist auch eine Vielzahl an Live-Partien des FC Arsenal, alle anderen Spiele der Gunners bekommst du auf DAZN spätestens im Re-Live.

Gelingt den Gunners der Anschluss an die Spitze der Premier League und die Rückkehr in die Champions League? Auf DAZN erfährst du es vor allen anderen im Livestream.

Registrierst du dich für DAZN, kannst du überall Spitzensport ansehen. DAZN streamt unter anderem auf Smartphones, Computer, Spielekonsolen und Smart-TV. Der Clou: Die ersten 30 Tage bekommst du als neuer nutzer gratis, erst danach kostet DAZN monatlich 9,99 Euro, wobei du dein Abonnement monatlich kündigen kannst.

Neben der Premier League bietet DAZN Livestreams aus Primera Division, Serie A, Ligue 1 und weiteren internationalen Ligen. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Bundesliga gibt es die Highlights aus Deutschland. Dazu: US-Sport mit NBA, MLB, NFL und NHL sowie Rugby, Darts, Hockey und jede Menge weitere Sportarten.

Mehr Informationen zum kompletten Programm von DAZN findest du hier.