United-Star Marcus Rashford: "Sehe mir heute noch Clips von Ronaldo, Neymar und Messi an“

Manchester Uniteds Angreifer Marcus Rashford hat verraten, er sehe sich "heute noch Internet-Clips von Spielern wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Neymar an, um ihre Aktionen besser zu verstehen." Das sagte er der Times.

"Ich sehe Videos von vielen Spielern. Wenn sie am Wochenende etwas machen, will ich wissen, wie sie es gemacht haben“, erklärte er.

Messi hat es dem Engländer dabei besonders angetan: "Messis Talent ist verrückt. Es ist immer eine Freude, ihm zuzusehen, auch für seine Art, den Raum zu nutzen“, meinte Rashford. "Es ist speziell, wie er ein Spiel beeinflussen kann, ohne den Ball zu berühren.“

Der 21-Jährige weiter: "Schon als ich jünger war, schaute ich Spiele im TV und Clips auf YouTube. Dann ging ich nach draußen und versuchte alles. Vor allem Ronaldinho und den brasilianischen Ronaldo sah ich mir damals an.“ In seiner Profi-Karriere lief Rashford bereits 111-mal in der Premier League und 18-mal in der Champions League auf.