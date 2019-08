Leroy Sane über Knie-OP: "Ich bin positiv gestimmt"

Nationalspieler Leroy Sane vom englischen Meister Manchester City hat sich für die zahlreichen Wünsche nach seiner Kreuzband-OP am Sonntag vergangener Woche bedankt. "Vielen herzlichen Dank für die Nachrichten und die guten Wünsche", schrieb der Ex-Schalker bei Twitter und postete ein Foto von sich, auf dem er vor einem Restaurant sitzt und das operierte rechte Bein auf einen Stuhl hochgelegt hat.

"Es waren einige schwere Tage für mich, aber die Operation verlief nach Plan. Ich bin positiv gestimmt und bereit für meine körperliche Wiederherstellung", schrieb Sane weiter.

Der Schützling von Teammanager Pep Guardiola war von Meister Bayern München umworben worden. Nach der schweren Knieverletzung entschied sich der FC Bayern zunächst, den Brasilianer Philippe Coutinho vom FC Barcelona für 8,5 Millionen Euro auszuleihen.

Sane war am Sonntag vergangener Woche in Innsbruck beim Spezialisten Prof. Dr. Christian Fink operiert worden. "Es gibt in der Medizin nie 100 Prozent für die Dinge, die wir machen, aber wir sind guter Dinge, dass er wieder erfolgreich in die deutsche Nationalmannschaft zurückkehrt", hatte Fink im SWR3-Radio-Interview gesagt.

Sane hatte die schwere Verletzung im Community Shield gegen den FC Liverpool am 4. August erlitten.