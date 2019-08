FC Liverpool - Jürgen Klopp bestätigt: Torhüter Alisson fällt mehrere Wochen aus

Jürgen Klopp muss mehrere Wochen auf Liverpool-Stammtorhüter Alisson verzichten. Der 26-jährige Brasilianer erlitt am Freitag beim Saisonauftakt der Premier League gegen Aufsteiger Norwich City (4:1) eine Wadenverletzung.

"Das wird ihn offensichtlich für eine Weile außer Gefecht setzen", sagte Klopp am Montag. Eine genauere Einschätzung darüber, wann Alisson zurückkehren könnte, wollte Klopp jedoch nicht geben.

Im europäischen Supercup am Mittwoch (ab 21.Uhr im LIVE-TICKER und live auf DAZN) in Istanbul gegen den Ligakonkurrenten FC Chelsea wird erneut der Spanier Adrian einspringen, der erst in der vergangenen Woche ablösefrei von West Ham zu den Reds gewechselt war.

Da sich der dritte Torhüter Caoimhin Kelleher nach einem gebrochenen Handgelenk noch auf dem Weg der Besserung befindet, ist laut Klopp eine Verpflichtung des 35-jährigen Andy Lonergan sehr wahrscheinlich. Der ehemalige Middlesbrough-Profi trainierte bereits in der Vorbereitung mit dem Champions-League-Sieger.