Arsenal feiert zweiten Saisonsieg ohne erkrankten Mesut Özil

Der FC Arsenal hat in der Premier League ohne den erkrankten Mesut Özil den zweiten Saisonsieg am zweiten Spieltag gefeiert. Gegen den FC Burnley gelang ein 2:1 (1:1). Um 16 Uhr ist der FC Liverpool beim FC Southampton zu Gast, um 18.30 Uhr steigt das Topspiel zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur.

Der frühere Schalker Sead Kolasinac, der zuletzt ebenso wie Özil aufgrund von Sicherheitsbedenken bei Newcastle United (1:0) gefehlt hatte, stand wieder im Kader, saß aber zunächst auf der Bank. Er wurde in der 72. Minute für Lacazette eingewechselt.

Özil und Kolasinac waren vor gut drei Wochen in London Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Am Donnerstag der vergangenen Woche nahm die Londoner Polizei in der Nähe von Özils Wohnsitz zwei Männer fest und erstattete Anzeige. Laut Medienberichten hatten diese mit Sicherheitsleuten am Haus von Özil gestritten. Die beiden 27-Jährigen müssen sich am 6. September vor Gericht verantworten.

FC Arsenal - FC Burnley 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Lacazette (13.), 1:1 Barnes (43.), 2:1 Aubameyang (64.)

