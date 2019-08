Pro und Contra zum Transfer von Harry Maguire: Ist die Rekordsumme gerechtfertigt?

Harry Maguire wechselt für rund 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United und avanciert damit zum teuersten Innenverteidiger überhaupt. SPOX diskutiert die Vor- und Nachteile des Rekordtransfers.

PRO: Darum ist Harry Maguire 87 Millionen Euro wert

Von Stefan Petri

Eins vorweg: Würde ich 87 Millionen Euro lieber in einen Virgil van Dijk investieren als in einen Harry Maguire? Selbstverständlich. Oder lieber in einen Matthijs de Ligt? Auch das.

Trotzdem bereitet mir die Weltrekordsumme, die United für Maguire auf den Tisch gelegt hat, keine großen Bauchschmerzen. Und das ist schnell erklärt.

Schließlich konzentriert sich die Kritik am Transfer vor allem darauf, was Maguire NICHT mitbringt. Ja, er ist nicht der Schnellste, und ja, er hat vergleichsweise wenig Erfahrung. Er hat noch nie Champions League gespielt, und nur ein einziges Mal Europa League, in der Saison 2014/15.

Aber Maguire bringt auch ein ordentliches Paket mit. Er ist groß, kräftig, körperlich unheimlich stark und damit wie geschaffen für die Premier League. Mit einer Zweikampfquote von fast 73 Prozent gehörte er im letzten Jahr zu den Top 3 in der Liga, in der Luft sind es sogar sensationelle 78 Prozent - eine Stärke, die er auch im gegnerischen Strafraum einzusetzen weiß. Seine Defizite in Sachen Top Speed macht er mit Cleverness und gutem Positionsspiel wett.

Auch mit dem Ball am Fuß kann er umgehen. Er kann das Spiel von hinten eröffnen oder auch mal den langen Ball schlagen. Maguire ist einer, der Gras fressen und sich ständig verbessern will. Und er ist ein Anführer mit einer natürlichen Autorität, der sich in der Kabine Gehör verschaffen wird. Auch Manchester City hatte ein Auge auf Maguire geworfen, bevor sich schließlich United durchsetzte.

Die teuersten Verteidiger der Geschichte © getty 1/21 Harry Maguire wechselt für eine Mega-Alöse zu Manchester United und wird damit der teuerste Verteidiger der Geschichte. Hier sind die Top 20. © getty 2/21 Platz 20: Juve verpflichtete Joao Cancelo im Sommer 2018 für 40,4 Millionen Euro vom FC Valencia. © getty 3/21 Platz 19: Shkodran Mustafi läuft seit 2016 für den FC Arsenal auf. Die Gunners überwiesen dem FC Valencia 41 Millionen Euro. © getty 4/21 Platz 18: Lilian Thuram wechselte 2001 für 41,5 Millionen Euro vom FC Parma zu Juventus Turin. © getty 5/21 Platz 16: Thiago Silva verteidigte drei Jahre für den AC Mailand. 2012 verstärkt er die Abwehr von Paris St. Germain - für 42 Millionen Euro Ablöse. © getty 6/21 Platz 16: Ebenfalls 42 Millionen Euro kostete im Sommer 2017 Leonardo Bonucci bei seinem Wechsel von Juventus zu Milan. © getty 7/21 Platz 15: Nicolas Otamendi wechselte 2015 für 44,6 Millionen Euro vom FC Valencia zu Manchester City. © getty 8/21 Platz 14: Eliaquim Mangala wechselte 2014 für 45 Millionen Euro vom FC Porto zu Manchester City. © getty 9/21 Platz 13: Rio Ferdinand wechselte 2002 für 46 Millionen Euro von Leeds United zu Manchester United. © getty 10/21 Platz 12: In diesem Sommer zieht es Ferland Mendy für 48 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Real Madrid. © getty 11/21 Platz 11: 2014 verabschiedete sich David Luiz für 49,5 Millionen Euro vom FC Chelsea, lief danach zwei Jahre für Paris Saint-Germain auf, ehe er zum FC Chelsea zurückkehrte. © getty 12/21 Platz 10: Eder Militao wechselt in diesem Sommer für 50 Millionen Euro vom FC Porto zu Real Madrid. © getty 13/21 Platz 9: Nach über sechs Jahren bei Tottenham trägt Kyle Walker seit 2017 das Trikot von Manchester City. Die Ablösesumme betrug 52,7 Millionen Euro. © getty 14/21 Platz 8: Aaron Wan-Bissaka wechselt im Sommer 2019 für kolportierte 55 Millionen Euro (inklusive möglicher Boni) von Crystal Palace zu Manchester United. © getty 15/21 Platz 7: John Stones kam 2016 vom FC Everton zu Manchester City und kostete 55,6 Millionen Euro. © getty 16/21 Platz 6: Benjamin Mendy wechselte 2017 für rund 57,5 Millionen Euro von Monaco zu Manchester City. © getty 17/21 Platz 5: Aymeric Laporte wechselte im Januar 2018 für 65 Millionen Euro von Athletic Bilbao zu Manchester City. © getty 18/21 Platz 4: Matthijs de Ligt wechselte im Juli 2019 von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin. 75 Millionen Euro zahlte Juve an Ablöse, weitere 10.5 Millionen Euro Zusatzkosten waren ebenfalls zu entrichten. © getty 19/21 Platz 3: 80 Mio. Euro mussten die Bayern für ihren neuen Verteidiger Lucas Hernandez zahlen. Der FCB legte die festgeschriebene Ablöse auf den Tisch und verpflichtete den Weltmeister von Atletico Madrid. © getty 20/21 Platz 2: Virgil van Dijk wechselte im Januar 2018 vom FC Southampton zum FC Liverpool. 84,65 Millionen Euro waren Jürgen Klopps Klub die Dienste des Niederländers wert. © getty 21/21 Platz 1: Harry Maguire wechselte im Sommer 2019 für umgerechnet 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United.

Natürlich, ein paar Einsätze in der Champions League wären nett gewesen. Aber in der Premier League misst sich Maguire seit Jahren schon mit den besten Spielern der Welt, auch bei der WM in Russland konnte er überzeugen. Mit 26 ist er zudem noch nicht auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft angekommen.

Das macht ihn noch nicht zu einem van Dijk, der nicht umsonst Favorit auf den Ballon d'Or ist. Auch ein de Ligt ist sicherlich eine Ecke talentierter. Aber Verteidiger dieses Kalibers waren für United nicht zu bekommen. Der Ruf der Red Devils hat in den letzten Jahren gelitten, in der kommenden Saison spielt man nur Europa League - das schreckt ab.

Also musste United auf das "Weltklasse"-Regal verzichten und stattdessen im "potenzielle Weltklasse"-Regal zugreifen. Für Europa League zahlt man drauf, ebenso für vier weitere Vertragsjahre in Leicester, und für das "Nationalspieler"-Label. So kommt man am Ende eben auf eine solche Summe.

Man darf nicht vergessen: Es war van Dijk, der mit seinen fantastischen Leistungen in Liverpool gezeigt hat, was ein Innenverteidiger wert sein kann. Er hat den Markt für Verteidiger noch einmal korrigiert - auch dieser neue Transferrekord wird bald wieder fallen.

United hofft darauf, dass Maguire bei einem mit Weltklasse gespickten Topklub noch einmal einen Schritt nach vorn machen kann, so wie es auch van Dijk gelungen ist. Unbegründet ist diese Hoffnung nicht, und sollte ihm das gelingen, waren die 87 Millionen gut angelegt.