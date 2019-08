Premier League live sehen: West Ham United gegen Manchester City im TV, Livestream und Liveticker

Gestern ist die Premier League in die neue Spielzeit gestartet, heute treffen West Ham United und Manchester City aufeinander. in diesem Artikel erklären wir Euch, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen verfolgen könnt.

Nachdem Manchester City in England das Triple holte, hat der Verein sich in der Sommerpause kräftig verstärkt: Insgesamt 155 Millionen Euro haben die Citizens in Neuzugänge investiert. West Ham bekommt es zum Auftakt also gleich mit einem Goliath zu tun. Die Partie wird um 13:.30 Uhr im London Stadium angepfiffen, Michael Dean wird sie leiten.

Premier League: West Ham United - Manchester City live im TV und im Livestream

Die Begegnung zwischen West Ham und Manchester City wird live auf Sky ausgestrahlt - in Deutschland besitzt der Pay-TV-Sender die Exklusivrechte für alle Partien der Premier League. Um 13.20 Uhr beginnt dort die Übertragung, zehn Minuten später geht es mit dem Spiel los.

Auch im Livestream kommt man um ein Sky-Abonnement nicht herum. Auf dem PC, Tablet oder Handy kann man die Partie mit der Sky-Go-App auch unterwegs sehen.

West Ham United gegen Manchester City im Liveticker

Wie alle Premier-League-Begegnungen könnt Ihr auch diese im LIVETICKER von SPOX verfolgen. Dort verpasst Ihr keine Minute, los geht es kurz vor dem Anpfiff.

West Ham gegen Manchester City: Die Historie der beiden Mannschaften

Im aktuellen Aufeinandertreffen ist der Titelverteidiger klarer Favorit auf den Sieg, doch wie sieht das Kräfteverhältnis historisch aus? Der direkte Vergleich:

Statistik West Ham United Manchester City Spiele 101 101 Tore 138 178 Meister 0 6 Pokalsieger 3 6 Supercup-Sieger 0 6 Ligapokalsieger 0 6 Europapokal der Pokalsieger 1 1

© getty

West Ham United und Manchester City: Kommende Spiele

West Ham trifft in den nächsten Spielen unter anderem auf Manchester United, auch auf die Citizens wartet mit Tottenham ein Hochkaräter. Welche Gegner in nächster Zeit sonst noch folgen, seht Ihr hier: