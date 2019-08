Paulo Dybala zu Tottenham? Spurs einigen sich mit Juve auf Ablöse

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat nach Informationen von Goal und SPOX ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro von Tottenham Hotspur für Stürmer Paulo Dybala angenommen. Nun liegt es am Champions-League-Finalisten, eine Einigung mit dem Angreifer zu erzielen, ehe das Transferfenster in England am Donnerstag schließt.

Um Dybala gibt es seit Wochen Transfermeldungen und Wechselspekulationen. Unter anderem verhandelte er in den vergangenen Tagen mit Tottenhams Premier-League-Rivalen Manchester United. Das von Juve und United angestrebte Tauschgeschäft mit Romelu Lukakukam allerdings nicht zustande, weil die Red Devils sich mit Dybala nicht einig wurden.

Bei Juve hat der 25-Jährige trotz eines noch bis 2022 gültigen Vertrags keine große Perspektive mehr. Cristiano Ronaldo ist dort seit der vergangenen Spielzeit der Platzhirsch im Angriff und mit Lukaku soll eben noch ein weiterer Mann für den Sturm verpflichtet werden.

De Ligt, Ramsey & Co.: So sieht das neue Juventus Turin aus © getty 1/20 Juventus hat zahlreiche Transfers vorgenommen, um in der neuen Saison auch international erfolgreich zu sein. SPOX blickt auf den aktuellen Kader der Alten Dame. © getty 2/20 Nicht nur auf dem Feld wird sich bei der Alten Dame einiges ändern. Mit Maurizio Sarri steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie, der zuletzt mit dem FC Chelsea die Europa League gewann und Platz drei in der Premier League belegte. © getty 3/20 Vor seinem Engagement in England war Sarri für drei Jahre bei Juves Rivale Neapel tätig. In Turin ersetzt der streitbare Italiener Massimiliano Allegri. Blicken wir nun auf den Kader, der Sarri aktuell zur Verfügung steht. © getty 4/20 TOR: Der ewige Gigi kehrt zurück zu seiner großen Liebe: Gianluigi Buffon unterschreibt nach seinem Wechsel von PSG einen Einjahresvertrag und könnte anschließend in anderer Funktion bei Juve tätig werden. © getty 5/20 TOR: Weiterhin die unumstrittene Nummer eins ist dennoch Wojciech Szczesny. Für den Transfer von Emil Audero zu Sampdoria Genua kassiert Turin 20 Millionen. Ersatzkeeper Mattia Perrin wird nach geplatztem Wechsel zu Benfica wohl bleiben. © getty 6/20 ABWEHR: Das langjährige Prunkstück der Bianconeri hat einen neuen Star: Nach langwierigen Verhandlungen sicherte sich Juve die Dienste von Matthijs de Ligt, der für bis zu 75 Millionen von Ajax kommt. © getty 7/20 ABWEHR: Dem Youngster steht weiterhin geballte Erfahrung zur Seite: Kapitän Giorgio Chiellini geht in seine 15. Saison bei Juve und wird die magische Grenze von 400-Serie A-Partien knacken (momentan 388). © getty 8/20 ABWEHR: Eine weitere Konstante ist Leonardo Bonucci. De Ligt tritt somit an die Stelle von Andrea Barzagli, der seine Karriere beendet. Außerdem: Martin Caceres geht zurück zu Lazio, Neuzugang Cristian Romero wird an den FC Genua verliehen. © getty 9/20 ABWEHR: Klar ist die Lage bei den Außenverteidigern: Alex Sandro auf der linken und Joao Cancelo auf der rechten Seite sind gesetzt, auch wenn letzterer in seiner Premierensaison nur bedingt überzeugen konnte. © getty 10/20 ABWEHR: Als Backup für Sandro wurde Roma-Juwel Luca Pellegrini verpflichtet, der den Abgang von Leonardo Spinazzola kompensieren soll. Spannend dürfte sein, ob Juve weiterhin mit einer Vierkette aufläuft und Bonucci für de Ligt weichen muss. © getty 11/20 MITTELFELD: Im zu erwartenden 4-3-3 sind auch die Plätze im Mittelfeld äußerst umkämpft. Eine Option ist Miralem Pjanic, der immer wieder Objekt von Transferspekulation ist, jedoch wohl bleiben wird. © getty 12/20 MITTELFELD: Neu in Turin ist Aaron Ramsey, der sich mit dem FC Arsenal nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und dessen ablösefreier Wechsel bereits seit Februar feststeht. Auch andere Topteams waren interessiert. © getty 13/20 MITTELFELD: Ebenfalls neu ist Adrien Rabiot, der sich im Streit von Paris Saint-Germain trennte. Da auch er seinen Vertrag nicht verlängerte, wurde er zeitweise suspendiert und kostet Juve ebenfalls keinen Cent an Ablöse. © getty 14/20 MITTELFELD: Diese Transfers sorgen für einen spannenden Konkurrenzkampf mit den bisher meist gesetzten Blaise Matuidi und Emre Can. Eine weitere Alternative ist der aufstrebende Uruguayer Rodrigo Bentacur. © getty 15/20 MITTELFELD: Bei Sami Khedira hingegen stehen die Zeichen auf Abschied. Dem Ex-Stuttgarter wurde ein Wechsel nahegelegt. Auch aus der Bundesliga soll es Interesse geben. Zudem verlässt Stefano Sturaro den Klub in Richtung Genua. © getty 16/20 ANGRIFF: Bleiben drei Plätze in der Offensive: Cristiano Ronaldo spielte eine gute Premierensaison und verzeichnete in 29 Ligaspielen 21 Tore und acht Assists. Der Portugiese wird auch zukünftig der Fixpunkt im Juve-Angriff sein. © getty 17/20 ANGRIFF: Große Hoffnungen in den neuen Coach setzt Paulo Dybala: Während der Argentinier unter Allegri nur selten zum Zuge kam, dürfte das System Sarri besser zu ihm passen. Nach zahlreichen Transfergerüchten bleibt Dybala wohl in Turin. © getty 18/20 ANGRIFF: Für einen Platz in der Startelf kommen außerdem Juan Cuadrado, Douglas Costa und Federico Bernadeschi in Frage. Je nach Formkurve, Gesundheitszustand und Wettbewerb ist hier mit einer Rotation zu rechen. © getty 19/20 ANGRIFF: Außerdem wichtig: Wie geht es mit Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic und Moise Kean weiter? Bei allen stehen die Zeichen auf Abschied. Kean wird unter anderem beim BVB heiß gehandelt, Higuain mit dem Kapitänsamt bei der Roma gelockt. © getty 20/20 ANGRIFF: Drei weitere Abgänge von Reservisten stehen in der Abteilung Attacke bei Juve fest: Alberto Cerri (9 Mio., Cagliari Calcio) Andre Favilli (7 Mio., FC Genua) und Leonardo Mancuso (5 Mio., FC Empoli).

Paulo Dybala: Fanliebling verliert Stammplatz bei Juve

Dybala entwickelte sich bei den Juve-Tifosi seit seinem 40-Millionen-Transfer aus Palermo im Sommer 2015 zum Liebling. In der letzten Saison verlor er aber seinen Stammplatz und zeigte durchwachsene Leistungen. Das führt dazu, dass Juventus nun bereit ist, ihn gen England ziehen zu lassen.

Bei Tottenham träfe der 23-fache Nationalspieler mit Mauricio Pochettino auf einen Landsmann. Und er könnte nicht der einzige namhafte Neuzugang auf der Zielgeraden der Transferperiode bleiben: Die Spurs denken nach Informationen von Goal und SPOX auch über einen Transfer von Barcelonas Mittelfeldspieler Philippe Coutinho nach. Dies gilt aber nur für den Fall, dass Christian Eriksen die Londoner noch verlässt.

Bislang verpflichtete Tottenham in diesem Sommer mit Lyons Tanguy Ndombele für 60 Millionen Euro Ablöseeinen namhaften Spieler. Die Saison beginnt für Pochettinos Schützlinge am Samstag mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Aston Villa.