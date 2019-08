Manchester City - Tottenham Hotspur heute live: Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel in der der Premier League: Am 2. Spieltag empfängt der amtierende Meister Manchester City die Tottenham Hotspur. Hier bei SPOX erfahrt Ihr wo es die Partie live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen gibt.

Die Partie ist das Duell zwischen dem englischen Meister (City) und dem Champions-League-Finalisten (Spurs).

Manchester City - Tottenham Hotspur: Anstoß und Spielstätte

Die Citizens und die Spurs treffen im Etihad Stadium aufeinander. Die Heimstätte von Manchseter City bietet Platz für 55.000 Zuschauer. Anstoß der Partie ist heute um 18.30 Uhr deutscher Zeit.

Manchester City - Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream

Diese Premier-League-Begegnung seht Ihr im Pay-TV auf dem Sender Sky, der mit SkyGo und dem Sky-Ticket zwei Angebote hat, um das Spiel auch im Livestream zu zeigen.

Manchester City - Tottenham Hotspur heute im Liveticker

Wie bei allen Spielen der Premier League habt Ihr natürlich auch bei dieser die Möglichkeit, die kompletten 90 Minuten im SPOX-Liveticker zu verfolgen. Garantiert bleibt Ihr hier immer auf dem Laufenden und verpasst keine Szene.

© getty

Manchester City - Tottenham: Die letzten Duelle

In den letzten fünf direkten Duellen der beiden Teams gewannen die Citizens insgesamt vier. Nicht zu vergessen das 4:3 im Champions-Legaue-Halbfinale der letzten Saison, das aber auf dramatische Art und Weise nicht zum Weiterreichen für Pep Guardiolas Mannschaft gereicht hat. Beim englischen Gipfeltreffen schied City durch eine VAR-Entscheidung in der letzten Sekunde aus.

Dennoch: Das letzte Mal, dass Tottenham in der Liga gegen Manchester City gewinnen konnte, liegt mittlerweile fast drei Jahre zurück und auch heute gehen die Spurs als Außenseiter in die Partie.

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Wettbewerb 20.04.2019 Manchester City Tottenham Hotspur 1:0 Premier League 17.04.2019 Manchester City Tottenham Hotspur 4:3 Champions League 09.04.2019 Tottenham Hotspur Manchester City 1:0 Champions League 29.10.2018 Tottenham Hotspur Manchester City 0:1 Premier League 14.04.2018 Tottenham Hotspur Manchester City 1:3 Premier League

Manchester City - Tottenham: Die Partie im Überblick

Am 1. Spieltag haben beide Teams einen Dreier einfahren können. Dabei gewann City souverän bei West Ham mit 5:0, während Tottenham gegen Aufsteiger Aston Villa bereits nach neun Minuten hinten lag. Durch drei späte Treffer gelang der Elf von Mauricio Pochettino doch noch der Sieg.

Auch wenn sich beide Mannschaften auf dem Papier nichts schenken, dürfte City die Favoritenrolle einnehmen. Zumal Guardiolas Team vor gut zwei Wochen jede Menge Selbstvertrauen getankt hat, als es im Community Shield den Rivalen FC Liverpool geschlagen hat.

Auch die Wettanbieter sehen Manchester City klar im Vorteil und werben mit einer Quote von 8 zu 1 auf einen Sieg der Spurs.

© getty

Premier League: 2. Spieltag in der Übersicht

Manchester City gegen Tottenham ist das Topspiel an diesem Spieltag. Daneben spielt beispielsweise Southampton gegen Liverpool oder Manchester United in Wolverhampton. In der Liveticker-Übersicht von SPOX könnt Ihr euch für ein bestimmtes Spiel oder die Konferenz entscheiden.