FC Liverpool gegen Norwich City heute live: Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Die neue Premier-League-Saison steht in den Startlöchern. Am ersten Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und Norwich City. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ungleicher könnte dieses Eröffnungsspiel nicht sein. Champions-League-Sieger Liverpool trifft auf Liga-Neuling Norwich. Hier findet Ihr die wichtigsten Infos zum Spiel.

Premier League: Wo und wann findet FC Liverpool gegen Norwich City statt?

Das heutige Spiel findet im berühmten Anfield satt. Das Stadion in der Innenstadt von Liverpool bietet Platz für 54.000 Fans. Anpfiff ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

FC Liverpool gegen Norwich City heute live im TV und Livestream

Wer das Eröffnungsspiel der neuen Premier-League-Saison sehen möchte, kommt nicht um ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky herum. Das Spiel kommt Ihr außerdem im Livestream auf SkyGo und mit Sky-Ticket sehen.

FC Liverpool gegen Norwich City live im Ticker

Alle Spiele der Premier League gibt es selbstverständlich wieder im SPOX-Liveticker in Echtzeit zu verfolgen. Hier verpasst Ihr keine Szene und erlebt alle Tore aus Englands höchster Spielklasse hautnah.

Premier League 2019/20: VAR eingeführt

Ab dieser Saison wird auch in der Premier League zum ersten Mal der Videobeweis vorhanden sein. Einige strittige Entscheidungen können demnächst also auch auf der Insel während dem Spiel bewertet und ggf. zurückgenommen werden. Auch Reds-Trainer Jürgen Klopp ist von der Eingführung des VAR überzeugt und äußerte sich positiv zur Regelneuerung.

FC Liverpool gegen Norwich City: Reds in der Vorbereitung

Für die Elf von Jürgen Klopp verlief die Vorbereitungsphase recht holprig und das Team wirkte noch nicht besonders hungrig. Wer will dem amtierenden Champions-League-Sieger das auch vergönnen? In der Pre-Season gewannen die Reds einzig und allein gegen Olympique Lyon. Gegen Top-Teams wie Dortmund oder Napoli musste man sich geschlagen geben.

Nach der Niederlage am vergangenen Sonntag im Community Shield gegen Rivalen Manchester City ist die Mannschaft nun drauf und dran, wieder in die Spur zu finden.

FC Liverpool gegen Norwich City: Premier League im Überblick

Wie immer ist es am Anfang der Saison schwierig zu sagen, wer am letzten Spieltag ganz oben in der Tabelle stehen wird. Dennoch kristallisiert sich der ein oder andere Klub heraus, der auf die Premier-League-Krone schielt.

Natürlich sind die Top-Six auf den Titel favorisiert, insbesondere die Reds und Vorjahressieger Manchester City. Doch wie wir wissen, können auch mal kleinere Klubs die Überraschung schaffen und den Pokal am Ende in die Höhe strecken. Bestes Beispiel: Leicester City in der Saison 2015/16.

Hier könnt Ihr alle Spiele von allen Spieltagen durchtippen und berechnen lassen, wer Eurer Intuition nach am Ende die Liga entscheiden wird:

