Peter Crouch beendet seine Karriere: "Unser wunderbares Spiel hat mir alles gegeben"

Der ehemalige englische Nationalspieler Peter Crouch hat sein Karriereende bekannt gegeben. "Nach reiflicher Überlegung in diesem Sommer habe ich mich entschieden, mich aus dem Fußball zurückzuziehen. Unser wunderbares Spiel hat mir alles gegeben", schrieb der 38-Jährige bei Twitter.

Der Mittelstürmer schoss in 468 Einsätzen in der Premier League für sieben Vereine insgesamt 108 Tore und nahm mit England an den WM-Endrunden 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika teil.

"Wenn du mir im Alter von 17 Jahren gesagt hättest, ich würde bei Weltmeisterschaften spielen, ein Champions-League-Finale erreichen, den FA-Cup gewinnen und 100 Tore erzielen, hätte ich dich für verrückt erklärt", schrieb Crouch.

Peter Crouch über seinen Bizeps, CR7 und den Robo-Dance - das Best-of seiner Sprüche © getty 1/19 Peter Crouch hat im Alter von 38 Jahren seine Karriere beendet. Bekannt ist er für seine langen Beine und lustigen Sprüche. SPOX hat die besten Aussagen des 37-Jährigen gesammelt. © getty 2/19 Virgil van Dijk wurde zum Premier-League-Spieler der Saison 2018/19 gewählt. Crouch twitterte im Zuge dessen mit viel Selbstironie: "Extrem stolz, die PFA-Trophäe für den Spieler des Jahres zu sein." Tatsächlich lassen sich gewisse Ähnlichkeiten erkennen. © getty 3/19 "Ich habe ihm alles beigebracht, was er weiß. Daher wusste ich, dass er gut sein wird" (Crouch über Harry Kane, seinen ehemaligen Teamkollegen bei Tottenham Hotspur). © getty 4/19 "Ich bin um die Ecke geschleudert. Ich sah Gerrard und Kuyt und dachte mir: Wer ist wertvoller?" (Crouch über einen Go-Kart-Ausflug mit Liverpool vor dem CL-Finale 2007, bei dem seine Bremsen defekt waren und er direkt auf seine Mitspieler zuraste). © getty 5/19 "Wenigstens muss ich nicht bis ganz nach oben klettern, um eine gute Aussicht zu bekommen" (Crouch über Bergsteigen). © getty 6/19 "Ich habe Glück. Ich muss nie auf mein Gewicht achten. Im Sommer trainiere ich nicht viel, esse was ich will und komme trotzdem genauso zurück wie ich war. Manche regt das richtig auf. So wie Charlie Adam mich ansieht …" © Twitter/@petercrouch 7/19 "Sommer bedeutet für mich, Zeit mit der Familie zu verbringen" (Crouch über einen Besuch im Tierpark). © getty 8/19 "Ich wusste schon, dass die FIFA Probleme in der Entscheidungsfindung hat, als sie mich nicht auf die Shortlist für den Ballon d'Or setzte" (Crouch über Korruption beim Fußball-Weltverband). © imago 9/19 "Ich war in Sachen Mode immer mal wieder in und out – die meiste Zeit aber war ich out, um ehrlich zu sein" (Crouch über seinen Kleidungsstil). © getty 10/19 "Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich … Jungfrau" (Crouch über seinen Karriereplan B). © getty 11/19 "Am Spieltag binde ich mir meine Schnürsenkel in der Kabine, gehe raus und mache die vom rechten Schuh wieder auf, um sie neu zu binden" (Crouch über Rituale vor dem Spiel). © getty 12/19 "Ich denke, ich war 1,75 Meter groß bei meiner Geburt." © getty 13/19 "Ihn interessierte Fußball wirklich nicht im Geringsten. Am Samstagmittag hatte er keine Ahnung, gegen wen wir gerade spielen" (Crouch über Benoit Assou-Ekotto). © getty 14/19 "Als ich in Liverpool anfing, wohnte ich im Hotel. An der Rezeption arbeitete eine wunderschöne junge Frau. Ich konnte mein Glück kaum fassen, dass sie mich immer so nett anlächelte. Es stellte sich heraus, dass es die Partnerin von Xabi Alonso war." © getty 15/19 "Jermaine Pennant war schon mehrere Wochen in Stoke, als er einen Anfruf seines früheren Klubs erhielt, Real Saragossa. Ob er wusste, dass sein Porsche immer noch beim Bahnhof geparkt sei, fragte man ihn." © getty 16/19 "Eine kleine Stimme in mir sagte, dass das gar nicht ich bin. Aber lauter war die Stimme, die mir sagte, dass ich noch nie cooler ausgesehen hatte" (Crouch über seinen ersten teuren Sportwagen). © getty 17/19 "Ich hatte ihn nie auf dem Platz gemacht. Meistens habe ich nur dann wie ein Roboter getanzt, wenn ich betrunken war. Trainer Eriksson ermunterte mich dazu" (Crouch über die Entstehung seines Robo-Torjubels). © getty 18/19 "Mein Bizeps ist nicht gerade gigantisch, meine Brust auch nicht wirklich und die Waden ebenfalls nicht. Immerhin habe ich schöne Hände, denke ich" (Crouch erklärt, warum er kein Tattoo hat). © getty 19/19 "Rio Ferdinand hat uns oft von Cristiano Ronaldo erzählt. Ronaldo sei nackt vor dem Spiegel gestanden, sei sich mit der Hand durchs Haar gefahren und habe staunend gesagt: 'Wow, ich bin so schön!'"

Crouch gewann 2006 den FA-Cup mit dem FC Liverpool und spielte 2007 mit den Reds im Champions-League-Finale gegen den AC Mailand (1:2). Der 2,01 m große Angreifer erlangte durch seinen "Roboter"-Torjubel Kultstatus.