Mohamed Salah bleibt dem FC Liverpool erhalten - Reds lehnen Angebote von Real und Juve ab

Mohamed Salah wird auch in der kommenden Saison für Champions-League-Sieger FC Liverpool spielen. Die Reds sollen Transfer-Offerten von Real Madrid und Juventus Turin abgelehnt haben.

Dies berichtet der Mirror. Demnach habe Liverpool den beiden europäischen Spitzenteams trotz Angeboten in Höhe von 150 Millionen Pfund (168 Millionen Euro) eine Absage erteilt.

Salah wolle in jedem Fall noch eine Saison für die Reds auflaufen, ehe er erneut über seine Zukunft nachdenkt. Der Vertrag des Ägypters läuft noch bis 2023.

UEFA-Kader der CL-Saison: Ein Deutscher, zwei GOATs, aber kein Salah © getty 1/21 Die UEFA hat den Champions-League-Kader der Saison 2018/19 bekanntgegeben. Mit dabei: ein Deutscher, die beiden GOATs und sechs Liverpool-Helden. Mo Salah sucht man vergeblich ... © getty 2/21 TOR: Alisson Becker (FC Liverpool) © getty 3/21 Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) © getty 4/21 VERTEIDIGUNG: Virgil van Dijk (FC Liverpool) © getty 5/21 Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) © getty 6/21 Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) © getty 7/21 Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) © getty 8/21 Andrew Robertson (FC Liverpool) © getty 9/21 MITTELFELD: Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur) © getty 10/21 Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) © getty 11/21 Kevin De Bruyne (Manchester City © getty 12/21 Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam) © getty 13/21 Tanguy Ndombele (Olympique Lyon) © getty 14/21 Georginio Wijnaldum (FC Liverpool) © getty 15/21 ANGRIFF: David Neres © getty 16/21 Raheem Sterling (Manchester City) © getty 17/21 Lionel Messi (FC Barcelona) © getty 18/21 Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) © getty 19/21 Sadio Mane (FC Liverpool) © getty 20/21 Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) © getty 21/21 Lucas Moura (Tottenham Hotsour)

FC Liverpool: Auch Sadio Mane deutet Verbleib an

Seit seinem Wechsel im Jahr 2017 von der AS Rom für 42 Millionen Euro lief Salah in 104 Pflichtspielen für das Team von Jürgen Klopp auf. Dabei traf er 71 Mal und legte 29 Treffer auf.

Zudem soll auch sein Sturmpartner Sadio Mane weiter für die Reds auflaufen. Mane, der in der Saison 2018/19 wie Salah 26 Mal traf, sei glücklich und denke nicht an einen Wechsel. Auch der Kontrakt des Senegalesen endet erst in vier Jahren.