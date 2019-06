Premier League: Kyle Walker verlängert bei Manchester City bis 2024

Manchester City hat den Vertrag mit Kyle Walker um zwei weitere Jahre verlängert. Dies gab der Klub von Trainer Pep Guardiola am Mittwochnachmittag bekannt.

Der Rechtsverteidiger bindet sich damit bis 2024 an ManCity, wohin er im Sommer 2017 für rund 52 Millionen Euro von Tottenham Hotspur gewechselt war.

"Das war eine leichte Entscheidung", wird Walker auf der Vereinshomepage der Citizens zitiert: "Ich will um Trophäen und auf dem höchsten Niveau spielen. Ich habe mich als Spieler hier extrem weiterentwickelt."

In der abgelaufenen Saison bestritt Walker wettbewerbsübergreifend 52 Pflichtspiele für die Citizens, war ein defensiver Schlüsselspieler in Pep Guardiolas System und trug mit zwei Treffern und einer Torvorlage auch offensiv zur Titelverteidigung in der Premier League bei.