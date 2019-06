Manchester City, Transfers 2019/20: Mögliche Zu- und Abgänge - Wechselt Leroy Sane zum FC Bayern?

Mit Ende der Saison beginnt das Buhlen der Top-Klubs um die Dienste von Europas besten Spielern und Trainern. Auch der englische Meister Manchester City wird sich auf dem Spielermarkt wohl wieder nach Verstärkungen umsehen. SPOX liefert euch neben möglichen City-Neuzugängen, feststehende Abgänge und klärt alle Fragen rund um einen möglichen Transfer von Leroy Sane.

Am 10. August startet die Premier League in die Saison 2019/20. Vorher ist mit einigen namhaften Zu- und Abgängen in der Premier League zu rechnen.

Bis zum 8. August können englische Vereine Spieler-Transfers abwickeln. Um 18 Uhr endet dann das Sommer-Transferfenster in England und somit die Möglichkeit von Käufen, Verkäufen und Leihgeschäften.

Manchester City, Transfers 2019/20: Gibt es schon fixe City-Transfers?

Viele europäische Top-Klubs teilen potenzielle Neuverpflichtungen nur ungern mit einer breiteren Öffentlichkeit, um anstehende Transfergeschäfte nicht in Gefahr zu bringen. Auch Manchester City hält sich bezüglich möglicher Sommer-Neuzugänge derzeit noch ziemlich bedeckt und lässt sich diesbezüglich fast nicht in die Karten schauen.

In diesem Jahr hatte Manchester City unter anderem die Verpflichtung des Japaners Ko Itakura zu vermelden. Nach dessen Vertragsunterzeichnung wurde Itakura sofort Teil eines einjährigen Leihgeschäfts. Manchester City macht von diesem Leihspieler-Modell sehr häufig Gebrauch.

Spieler Alter Vertrag bis Leihende Pablo Marí 25 30.06.2019 30.06.2019 Erik Palmer-Brown 22 30.06.2022 30.06.2019 Ko Itakura 22 30.06.2022 30.06.2020 Aleix García 21 30.06.2020 30.06.2019 Luke Brattan 29 30.06.2019 30.06.2019 Ante Palaversa 19 30.06.2023 30.06.2020 Douglas Luiz 21 30.06.2022 30.06.2019 Mix Diskerud 28 30.06.2022 30.06.2019 Anthony Cáceres 26 30.06.2020 30.06.2019 Luka Ilic 19 - 30.06.2019 Daniel Arzani 20 30.06.2021 30.06.2020 Marlos Moreno 22 30.06.2021 30.06.2019 Patrick Roberts 22 30.06.2022 30.06.2019

Manchester City: Feststehende Zu- und Abgänge im Überblick

Zugänge der letzten Jahre im Überblick:

Saison Spieler Abgebender Verein 17/18 Riyad Mahrez Leicester City 17/18 Aleix García Girona FC 17/18 Jason Denayer Galatasaray 17/18 Douglas Luiz Girona FC 17/18 Jack Harrison Middlesbrough FC 17/18 Joe Hart West Ham United 17/18 Eliaquim Mangala Everton FC 17/18 Manu García NAC Breda 17/18 Erik Palmer-Brown KV Kortrijk 17/18 Patrick Roberts Celtic FC

Neben zahlreichen Zugängen steht bei einer Vielzahl von City-Profis die Vertragsauflösung kurz bevor. So läuft, unter anderem, bei Marlos Moreno, Douglas Luiz und Aleix Garcia der laufende Vertrag aus.

Diese City-Profis haben bislang kein neues Vertragsangebot vorliegen und stehen folglich kurz vor einem Abschied aus Manchester:

Auslauf des Vertrags Spieler 30.06.2019 Marlos Moreno 30.06.2019 Aleix Garcia 30.06.2019 Vincent Kompany

Manchester City, Transfer-Gerüchte: Mögliche Neuzugänge

In letzter Zeit werden neben einer Großzahl an talentierten Youngstern, vermehrt bekannte und gestandene Profis aus den Europas Top-Ligen mit dem Team von Pep Guardiola in Verbindung gebracht. Dabei stehen portugiesische Spieler offenbar ganz oben auf Guardiolas Wunschliste.

Medienberichten zufolge sind die Wechsel-Verhandlungen mit Bruno Fernandes am weitesten fortgeschritten. Der 24-jährige Mittelfeldspieler von Sporting Lissabon soll sein "Okay" für den Wechsel zu den Skyblues wohl schon gegeben haben.

Auch zwischen den portugiesischen Nationalspielern Raphael Guerreiro sowie Joao Cancelo und Manchester City wurde zuletzt immer wieder ein Zusammenhang hergestellt.

City-Verpflichtung von Takefusa Kubo und Joao Felix?

Mit Ko Itakura steht bereits ein Japaner bei den Citizens unter Vertrag. Offenbar steht nun, mit Takefusa Kubo, ein weiters japanisches Nachwuchs-Talent auf der Wunschliste von Manchester City und Pep Guardiola. Nach Berichten der Mundo Deportivo stehen diverse Top-Klubs Schlange beim 18-jährigen Kubo.

Trotz dessen Vertragsverlängerung im letzten Jahr, gehört Joao Felix mitunter zum Heißesten, was der Spielermarkt derzeit zu bieten hat. Für das 19-jährige Riesen-Talent soll Manchester City bereit sein 80 Millionen Euro nach Lissabon zu überweisen, wobei noch abzuwarten bleibt, ob diese Summe den Vorstellungen von Benfica entspricht.

Leistungsdaten von Joao Felix (Saison 2019/20):

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Liga NOS 26 15 9 Portugiesischer Pokal 6 1 1 Europa League 6 3 1

Manchester City, Wechselgerüchte: Leroy Sane zum FC Bayern?

Kein Thema wird in den letzten Wochen so medial befeuert wie ein möglicher Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern München.

Wie der Guardian neulich berichtete, soll der Sane-Deal wohl an der Höhe der angebotenen Ablösesumme gescheitert sein, was FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wiederum dementierte.

Zu den Wechsel-Spekulationen hat sich Sanes Teamkollege Ilkay Gündogan geäußert. Gündogan geht von einem Verbleib des 23-Jährigen aus: "Ich weiß nicht viel, aber ich weiß ein bisschen was. Ich gehe momentan davon aus, dass Leroy bleibt."