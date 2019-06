FC Liverpool, News und Gerüchte: Französische Gemeinde wirbt Reds für Trainingslager ab

Die französische Gemeinde Evian-les-Bains hat sich das Trainingslager des FC Liverpool gesichert und dabei Konkurrenz aus Österreich ausgestochen. Außerdem wurde der Spielplan für die kommende Premier-League-Saison bekanntgegeben. Jürgen Klopp trifft zum Auftakt auf einen Landsmann.

FC Liverpool, News: Reds für Trainingslager nach Frankreich

Der FC Liverpool wird im Sommer für eine Woche ins Trainingslager nach Evian-les-Bains reisen. Die französische Gemeinde warb die Reds mit einer beachtlichen Summe ab: Bis zu 700.000 Euro sollen an den amtierenden Champions-League-Sieger fließen.

Damit setzte sich Evian-les-Bains auf den letzten Drücker gegen Kärnten durch. "Der Markt verschärft sich, da zahlen Orte Summen, da können und wollen wir nicht mithalten", sagte Christian Kresse, Geschäftsführer der Kärnten-Werbung, gegenüber der Kleinen Zeitung.

Die Reds werden zunächst mit Spielen gegen lokale Teams in die Vorbereitung starten, anschleßend steht eine USA-Tour mit Begegnungen gegen Dortmund, den FC Sevilla und Sporting an. Am 4. August startet der LFC mit dem Community Shield gegen Manchester City in die neue Saison.

FC Liverpool, News: Reds zum PL-Auftakt gegen Norwich

Der FC Liverpool kennt nun auch seinen Spielplan für die Premier-League-Saison 2019/20. Den 1. Spieltag eröffnen die Reds gegen Aufsteiger Norwich City mitt dem deutschen Coach Daniel Farke.

Im Oktober trifft Liverpool auf Manchester United und Tottenham, am 12. Spieltag (9. November) wartet der Kracher gegen Manchester City. Hier geht's zur ausführlichen News zum neuen Spielplan.

FC Liverpool: Die ersten fünf Spiele in der Premier League