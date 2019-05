Tottenham Hotspur verpatzt Ajax-Generalprobe: Doppel-Rot und Last-Minute-Pleite

Tottenham Hotspur ist die Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Ajax Amsterdam (21 Uhr live auf DAZN) gründlich misslungen. Am Abend kann der FC Liverpool mit einem Sieg über Newcastle United im Meisterschaftskampf mit Manchester City vorlegen (ab 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER).

Die Mannschaft von Teammanager Mauricio Pochettino musste sich vier Tage nach der 0:1-Pleite gegen den niederländischen Fußball-Rekordmeister im Hinspiel am 37. Spieltag der Premier League 0:1 (0:0) beim AFC Bournemouth geschlagen geben. Dem Niederländer Nathan Ake (90.+1) gelang in der Nachspielzeit das Tor des Tages.

Die Spurs mussten fast die Hälfte der Spielzeit in doppelter Unterzahl auskommen. Kurz vor der Pause (44.) sah der frühere Leverkusener Heung-Min Son wegen einer Tätlichkeit gegen Jefferson Lerma die Rote Karte, drei Minuten nach Wiederanpfiff musste Juan Foyth nach einem groben Foulspiel an Jack Simpson ebenfalls vorzeitig unter die Dusche. Bournemouth ließ zunächst viele Chancen ungenutzt, ehe Ake dann doch noch den Weg ins Tor fand.

Mit 70 Punkten muss Tottenham um seinen dritten Platz in der Premier League fürchten. Frankfurts Europa-League-Kontrahent FC Chelsea (68) und der FC Arsenal (66.) können an diesem Spieltag noch nachlegen.

Premier-League-Tabelle: Spurs im Kampf um die Champions League