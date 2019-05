Championship Playoff-Rückspiel: West Bromwich gegen Aston Villa heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Playoff-Rückspiel der englischen Championship spielt West Bromwich Albion gegen Aston Villa. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

West Brom vs. Aston Villa: Datum, Schiedsrichter

Am heutigen Dienstag findet die Partie um 21 Uhr statt. Austragungsort ist "The Hawthorns" in West Bromwich. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter : Christopher Kavanagh

: Christopher Kavanagh Assistenten : Dan Cook, Sian Massey-Ellis

: Dan Cook, Sian Massey-Ellis Vierter Offizieller: Lee Mason

West Brom gegen Aston Villa heute live im TV und Livestream

Die Playoff-Partien werden vom Streamingdienst DAZN übertragen. Wenige Minuten vor Anpfiff meldet sich Kommentator Uli Hebel.

Playoff-Hinspiel: Aston Villa gegen West Bromwich Albion

Das Hinspiel gewann Aston Villa durch die Tore von Hourihane und Abraham mit 2:1. Im Parallelspiel setzte sich Leeds United mit 1:0 durch. Die beiden Sieger treffen dann am 27. Mai aufeinander.

Heim Gast Ergebnis Aston Villa West Brom 2:1 Derby County Leeds United 0:1

Championship: Aufsteiger der letzten Jahre

Die Aufsteiger der vergangenen Saisons in der Übersicht: