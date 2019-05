Torschützenkönig in der Premier League: Wer gewann den Golden Boot in England?

Die Premier League hat ihre Saison 2018/2019 beendet. Diesmal gibt es nach 38 Spieltagen gleich drei Spieler, die sich die Torjägerkrone für den erfolgreichsten Torschützen in England teilen. SPOX gibt einen Überblick über die Gewinner des Golden Boot und zeigt die Sieger der letzten Jahre.

Mit Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal) sowie dem Duo Mohamed Salah und Sadio Mane (beide FC Liverpool) teilen sich in dieser Saison gleich drei Spieler die Torjägerkrone. So viele Sieger gab es zuletzt 1997/98: Damals teilten sich gleich sechs Spieler mit jeweils 18 Treffern die Krone.

Torschützenkönig in England 2018/19: Nur Spieler von Jürgen Klopp

Jürgen Klopp, der Trainer des FC Liverpool, scherzte am Samstag über die drei besten Torschützen: "Das sind alles meine Spieler." Klopp hatte Aubameyang bei Borussia Dortmund von 2013 bis 2015 trainiert.

Die besten Torschützen der Saison 2018/19

Spieler Verein Tore Spiele Pierre-Emerick Aubameyang FC Arsenal 22 36 Sadio Mane FC Liverpool 22 36 Mohamed Salah FC Liverpool 22 38 Sergio Agüero Manchester City 21 33 Jamie Vardy Leicester City 18 34 Raheem Sterling Manchester City 17 34 Harry Kane Tottenham Hotspur 17 28

Aubameyang, Salah und Sane: Die besten Torschützen 2018/19

Pierre-Emerick Aubameyang erzielte in seinen letzten beiden Saisonspielen drei Tore und schloss so noch zu Sadio Mane und Mohamed Salah auf. Der Gabuner brauchte in 36 Einsätzen in diesem Jahr nur 124 Spielminuten pro Tor, damit war er in dieser Hinsicht besser als seine Konkurrenten. "Auba" spielt seit Januar 2018 für den FC Arsenal, es war also seine erste volle Saison mit den Gunners.

Mohamed Salah hat nach seiner unglaublichen Saison 2017/18 schon zum zweiten Mal den Golden Boot gewonnen. Im Februar und März blieb er in insgesamt sechs Spielen in Folge torlos, erzielte in den letzten sechs Ligaspielen dann aber noch fünf Tore. Er steht seit Juli 2017 bei den Reds unter Vertrag.

Sadio Mane war zwar auch in den letzten Jahren schon torgefährlich, in dieser Saison steigerte er sich vor dem Tor allerdings noch einmal beträchtlich. Für den FC Liverpool erzielte er 2016/17 13 Tore, im letzten Jahr waren es zehn Treffer. Gleich sechs Doppelpacks verbuchte er in dieser Spielzeit.

Golden Boot 2019: Die Statistiken der Sieger

Pierre-Emerick Aubameyang Mohamed Salah Sadio Mane Tore 22 22 22 Spiele 36 38 36 Einsatzminuten 2.731 3.261 3.086 Minuten/Tor 124 148 140 Vorlagen 5 11 2 Doppelpacks 5 2 6 Hattricks 0 1 0

Premier-League-Torschützenkönig: Die Gewinner des Golden Boot in den letzten zehn Jahren

Mit 22 Toren gehört das Trio der abgelaufenen Saison nicht zu den produktivsten Torschützen der letzten Jahre. Mohamed Salah erzielte im Vorjahr stolze zehn Tore mehr. Schwächer waren zuletzt Carlos Tevez und Dimitar Berbatov, die sich in der Saison 2010/11 die Torjägerkrone mit 20 Treffern teilten.