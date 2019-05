Premier League: So wird Liverpool heute Meister

Der letzte Spieltag der Premier League steht vor der Tür. Der FC Liverpool und Machester City kämpfen um die Meisterschaft. SPOX zeigt euch, wie der FC Liverpool heute Meister werden kann.

Drama Day in England! Zum ersten Mal seit 2014 entscheidet sich der Titel am letzten Spieltag, und schon jetzt ist es ein denkwürdiger Kampf: Nie hatten der Erste und Zweite zusammen so viele Punkte.

Premier League: So kann Liverpool heute Meister werden

Manchester City und der FC Liverpool duellieren sich auf allerhöchstem Niveau. City spielt in Brighton und Liverpool empfängt Wolverhampton. Unter folgenden Szenarien können die Teams Meister werden:

So wird Manchester City Meister:

Manchester City Liverpool S Egal U U/N N N

So wird der FC Liverpool Meister:

Liverpool Manchester City S U/N U N nur mit mindestens 5 Toren Differenz

Es könnte sogar noch zu einem Entscheidungsspiel kommen. Und das unter folgendem Szenario:

Der FC Liverpool spielt gegen Wolverhampton 4:4

Manchester City verliert bei Brighton mit 0:4

Premier League: Die Titelentscheidung live auf DAZN

Premier League: Die Spiele des 38. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 12.05. 2019 16.00 Uhr Brighton & Hove Albion Manchester City 12.05. 2019 16.00 Uhr Burnley FC Arsenal 12.05. 2019 16.00 Uhr Crystal Palace FC AFC Bournemouth 12.05. 2019 16.00 Uhr Fulham Newcastle United 12.05. 2019 16.00 Uhr Leicester City FC Chelsea 12.05. 2019 16.00 Uhr Liverpool Wolverhampton Wanderers 12.05. 2019 16.00 Uhr Manchester United Cardiff City FC 12.05. 2019 16.00 Uhr Southampton FC Huddersfield Town 12.05. 2019 16.00 Uhr Tottenham Hotspur Everton 12.05. 2019 16.00 Uhr FC Watford West Ham United

Premier-League-Tabelle: Abstiegsfrage entschieden - Fokus auf die Meisterfrage