Premier-League-Konferenz: Meisterschaftskampf zwischen FC Liverpool und Manchester City heute live in der Goal Zone auf DAZN

Das spannendste Saisonfinale in der Geschichte der Premier League findet am heutigen Sonntag seinen Höhepunkt. Während Tabellenführer Manchester City bei Brighton & Hove Albion gastiert, empfängt der FC Liverpool mit einem Zähler Rückstand die Wolverhampton Wanderers. Dem Ereignis angemessen bietet DAZN zum 38. Spieltag sein Konferenz-Format Goal Zone. Was das bedeutet und welche Spiele ihr damit parallel verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Nach 37 Spieltagen trennt den FC Liverpool und Manchester City nur ein einziger Zähler. Schon jetzt steht damit fest: Egal, wie der Kampf um die englische Meisterschaft ausgeht, der Verlierer wird der beste Vizemeister Englands aller Zeiten sein.

Mit aktuell 95 Punkten gehen die Skyblues um Pep Guardiola mit der Tabellenführung im Rücken ins letzte Saisonspiel bei Brighton & Hove Albion - eine verhältnismäßig leichte Aufgabe, weil die Seagulls bereits "on the beach" - zu deutsch: vor dem Abstieg gerettet - sind und es eigentlich um nichts mehr geht.

Die vom Wunder von Anfield in der Champions League euphorisierten Reds um Trainer Jürgen Klopp stecken dennoch nicht auf. Zunächst gilt es für Liverpool, das eigene Heimspiel gegen den stark aufspielenden Tabellensiebten aus Wolverhampton zu gewinnen. Dann hilft nur noch hoffen und beten auf einen Ausrutscher der Citizens.

© getty

Premier League heute live auf DAZN: Der 38. Spieltag in der Konferenz

Anlässlich des letzten Spieltags in der laufenden Premier-League-Saison und dem spannendsten Saisonfinale an der Spitze seit 2011/2012 - damals holte Manchester City den Titel durch zwei Treffer von Edin Dzeko und Sergio Aguero in der Nachspielzeit - reaktiviert DAZN am heutigen Sonntag sein Konferenz-Format: die Goal Zone.

Erfahrene DAZN-User kennen das Format bereits aus der Europa League, wo der Streamingdienst die parallel laufenden Partien sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz anbietet.

Gleiches setzt DAZN nun auch am letzten Spieltag der Premier League um und begleitet die zehn gleichzeitig stattfindenden Spiele in einer Konferenzschaltung. Der Fokus liegt dabei selbstverständlich auf den Spielen von Spitzenreiter Manchester City und dem Verfolger FC Liverpool.

Die Übertragung der Goal Zone beginnt um 15.45 Uhr und damit eine Viertelstunde vor Anpfiff.

Premier League: Die Spiele am 38. Spieltag heute live in der Goal Zone auf DAZN

Die Goal Zone am heutigen Sonntagnachmittag steht ganz im Zeichen des spannenden Meisterschaftskampfes zwischen Liverpool und Manchester City. Auch deshalb, weil der Abstiegskampf seit zwei Wochen entschieden ist. Mit Cardiff City, dem FC Fulham und Huddersfield stehen die drei Absteiger bereits fest. Auch die Champions-League-Ränge und die Europa-League-Plätze sind bereits vergeben. Diese Entscheidungen sind bereits gefallen:

Champions League: Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Tottenham Hotspur

Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Tottenham Hotspur Europa League: FC Arsenal*, Manchester United

FC Arsenal*, Manchester United Absteiger: Cardiff City, FC Fulham, Huddersfield Town

Cardiff City, FC Fulham, Huddersfield Town Aufsteiger: Norwich, Sheffield und der Gewinner der Playoffs (Leeds, West Brom, Aston Villa, Derby County)

*Der FC Arsenal könnte mit dem Gewinn der Europa League doch noch in die Königsklasse kommen.

Premier League: Die Spiele des 38. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 12.05. 2019 16.00 Uhr Brighton & Hove Albion Manchester City 12.05. 2019 16.00 Uhr Burnley FC Arsenal 12.05. 2019 16.00 Uhr Crystal Palace FC AFC Bournemouth 12.05. 2019 16.00 Uhr Fulham Newcastle United 12.05. 2019 16.00 Uhr Leicester City FC Chelsea 12.05. 2019 16.00 Uhr Liverpool Wolverhampton Wanderers 12.05. 2019 16.00 Uhr Manchester United Cardiff City FC 12.05. 2019 16.00 Uhr Southampton FC Huddersfield Town 12.05. 2019 16.00 Uhr Tottenham Hotspur Everton 12.05. 2019 16.00 Uhr FC Watford West Ham United

Premier League: Meisterschaftskampf zwischen Liverpool und ManCity

Verlieren ist schon längst verboten an der Tabellenspitze der Premier League. Es geht so eng zu, dass selbst kleine Ausrutscher wie Punkteteilungen den Unterschied ausmachen. Das musste der FC Liverpool vor mehr als zwei Monaten schmerzlich erfahren. Das 0:0 im Merseyside-Derby gegen den FC Everton kostete den Reds die Tabellenführung.

Es war der bis dato letzte Patzer der beiden Top-Teams. Liverpool gewann acht Spiele in Folge und steht aktuell bei 94 Punkten. In der Theorie könnten die Reds mit unfassbaren 97 Punkten am Ende der Saison mit leeren Händen dastehen. Denn der Konkurrent aus Manchester befindet sich inmitten einer seit 13 Spielen andauernden Siegesserie.

Seit Ende Januar haben die Skyblues jedes Spiel gewonnen. Zuletzt präsentierten sich die Cityzens jedoch als Minimalisten und gewannen dreimal in Folge knapp mit 1:0. Zuletzt am vergangenen Montag gegen Leicester City. Dort drohte City tatsächlich Punkte liegen zu lassen, doch Kapitän Vincent Kompany rettete Manchester mit einem herrlichen Distanzschuss in den Winkel die drei Punkte.

Der erste Meistertitel für Liverpool seit 1990 scheint daher fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Doch mit dem Unmöglichen scheinen es die Reds in diesen Tagen zu haben. Liverpool gelang im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona ein Wunder, als die Reds einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel noch umbogen und durch ein 4:0 erneut ins Finale der Königsklasse einzogen. Und Wunder gibt es ja bekanntlich immer wieder.

Premier-League-Tabelle: Abstiegsfrage entschieden - Fokus auf die Meisterfrage