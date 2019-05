Leeds United gegen Derby County: Das Championship-Playoff-Rückspiel heute live im TV und Livestream

Das Rennen um den Aufstieg in die Premier League geht weiter: Leeds United empfängt heute Derby County zum Halbfinal-Rückspiel der Championship-Playoffs. Hier findet ihr alle Infos zum Spiel sowie zur Live-Übertragung.

Die Championship-Playoffs live auf DAZN! Hier klicken und den kostenlosen Probemonat holen!

Leeds United - Derby County: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Das Halbfinal-Rückspiel zwischen Leeds und Derby findet am heutigen Mittwoch um 20.45 Uhr statt. Nach dem 1:0-Sieg in Derby empfängt Leeds die Rams an der Elland Road.

Schiedsrichter der Partie ist Anthony Taylor, der in dieser Spielzeit bereits 32 Premier-League- sowie drei Champions-League-Spiele geleitet hat.

© getty

Leeds United gegen Derby County heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt das Playoff-Halbfinale live. Auch das Finale der Championship-Playoffs am 27. Mai (16 Uhr) könnt ihr auf DAZN sehen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Das Halbfinal-Rückspiel zwischen Leeds und Derby wird außerdem auf dem DAZN-Kanal "DAZN 1 Bar HD" vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt.

Leeds United gegen Derby County: Hinspiel und Duelle während der Saison

Leeds hat das Halbfinal-Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Kemar Roofe erzielte in der 55. Minute den Siegtreffer für die Peacocks. Es war sein vierter Treffer gegen Derby in dieser Spielzeit. In der Liga gewann Leeds sowohl Hin- als auch Rückspiel gegen Derby (4:1, 2:0).

Achtung: Die Auswärtstorregel gelten bei Gleichstand nach Hin- und Rückspiel in den Championship-Playoffs nicht. Sollte Derby beispielsweise das Rückspiel mit 2:1 für sich entscheiden, gäbe es eine Verlängerung.

Die letzten 5 Duelle zwischen Leeds United und Derby County:

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 11.05.19 Championship Derby Leeds 0:1 11.01.19 Championship Leeds Derby 2:0 11.08.18 Championship Derby Leeds 1:4 21.02.18 Championship Derby Leeds 2:2 31.10.17 Championship Leeds Derby 1:2

Leeds United - Derby County: Voraussichtliche Aufstellungen und Ausfälle

Leeds muss im Rückspiel auf Derby-Schreck Kemar Roofe (Wadenverletzung) verzichten. Außerdem fällt Spielmacher Adam Forshaw aus. Er musste im Hinspiel nach 22 Minuten mit einer Knieverletzung runter. Zudem fallen die Langzeitverletzten Ezgjan Alioski und Tyler Roberts aus.

Weiter fraglich ist ein Einsatz von Pontus Jansson (Sprunggelenksverletzung). "Wir werden sehen, wie es ihm am Mittwoch geht", sagte Leeds-Coach Marcelo Bielsa.

Immerhin darf Bielsa wieder auf Mittelstürmer Patrick Bamford zurückgreifen. Er hat seine Zwei-Spiele-Sperre abgesessen, nachdem er im Ligaspiel gegen Aston Villa eine Tätlichkeit seines Gegenspielers Anwar El Ghazi vorgetäuscht hatte.

So könnte Leeds spielen: Casilla - Ayling, Berardi, Cooper, Dallas - Klich, Phillips - Hernandez, Shackleton, Harrison - Bamford.

Derby-Trainer Frank Lampard kann wohl auf dieselbe Elf aus dem Hinspiel zurückgreifen. Ashley Cole (Leistenzerrung), Curtis Davies (Achillessehnenverletzung) und Craig Forsyth (Knieverletzung) fehlen weiterhin.

So könnte Derby spielen: Roos - Bogle, Tomori, Keogh, Malone - Holmes, Johnson - Wilson, Mount, Lawrence - Nugent.

Leeds United - Derby County: Die Stimmen vor dem Rückspiel

Marcelo Bielsa (Trainer Leeds United): "Wir wissen, dass wir noch einen langen Weg bis zum Aufstieg vor uns haben. Wir sind nur ein Tor vorne und die Idee ist, diesen Vorsprung zu vergrößern. Wir wissen, dass dies eine schwierige Aufgabe ist, so schwierig wie im ersten Spiel."

Frank Lampard (Trainer Derby County): "Ich glaube an meine Spieler. Ich habe sie gesehen, ich habe sie sich entwickeln sehen und ich habe gesehen, wie sie so gut gespielt haben, um in die Playoffs zu kommen. Mit der Mannschaft, die wir haben, mit einigen jungen Spielern da drin und vielen Dingen, die wir in dieser Saison überwunden haben, ist es eine weitere Sache, die wir versuchen müssen zu überwinden."

Premier League: Bereits feststehende Aufsteiger und Absteiger