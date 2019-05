Harry Kane bei Tottenham Hotspur: Vertrag, Gehalt, Statistiken

Harry Kane kann mit Tottenham Hotspur die Saison mit einem Sieg im Champions-League-Finale gegen Liverpool (Sa., 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) krönen. SPOX verrät euch, wie lange der Toptorjäger an die Spurs gebunden ist und welches Gehalt er kassiert.

Harry Kane bei den Spurs: Vertrag, Laufzeit

Im Sommer 2018 verlängerte der Stürmerstar seinen bis 2022 laufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2024. Bereits seit seiner Jugend spielt Kane für die Spurs. Zuvor wurde der 25-Jährige immer wieder mit einem Wechsel zu anderen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht.

Harry Kane, Tottenham: Wie hoch ist sein Gehalt?

Die vorzeitige Vertragsverlängerung wurde Kane mit einer deutlichen Gehaltserhöhung schmackhaft gemacht. Nach Informationen des Mirror kassiert der Angreifer 200.000 Pfund pro Woche (227.000 Euro). Damit wurde das Gehalt im Vergleich zum vorherigen Vetrag verdoppelt.

Harry Kane: Comeback im CL-Finale gegen Liverpool?

Harry Kane spielte eine starke Saison 2018/19, ehe er sich Anfang April eine schwere Bänderverletzung im Sprunggelenk zuzog und seitdem ausfällt. Für das Finale in der Champions League gegen den FC Liverpool dürfte Kane gerade rechtzeitig wieder spielbereit werden, wie er selbst bestätigt: "Es gibt bisher keine Probleme. Für mich geht es darum, so fit wie möglich zu werden."

Wie wichtig Kane für den Teamerfolg ist, hebt auch Trainer Mauricio Pochettino hervor: "Seine Einstellung ist hervorragend. Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den er macht. Er ist Weltklasse".

Harry Kane, Saison 2018/19: Tore, Vorlagen, Einsätze

Bereits nach der Vorrunde in der Premier League hatte Kane 14 Tore auf dem Konto, wurde aber im Januar von einem Bänderriss ausgebremst. Anschließend kamen nur noch drei Treffer in der Liga hinzu.

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Premier League 28 17 4 2.427 Champions League 8 5 1 688

Tottenham gegen Liverpool: Die letzten fünf direkten Duelle

In den beiden Ligaspielen der abgelaufenen Saison behielt der FC Liverpool jeweils mit 2:1 die Oberhand. Im dramatischen Rückspiel an der Anfield Road Ende März gewannen die Reds in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Toby Alderweireld.