FA Cup, Finale: Manchester City gegen FC Watford heute live im TV und Livestream sehen

Im Finale des FA Cups treffen heute Manchester City und der FC Watford aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV und Livestream verfolgen könnt.

Willst du das FA-Cup-Finale mit Manchester City live und in voller Länge sehen? Dann hole dir deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und sei live dabei!

FA Cup heute live: Wann und wo findet das Finale statt?

Das Endspiel im FA Cup zwischen Manchester City und dem FC Watford findet heute um 18 Uhr im Wembley Stadium in London statt. In der 90.000 Zuschauer fassenden Arena wurden ebenso die Halbfinal-Partien ausgetragen.

FA Cup: Finale heute live im TV und Livestream

Das Finale des FA Cups wird auf DAZN übertragen und ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Streamingdienst zeigte bereits die Spiele der vorherigen Runden.

DAZN geht ab 17.45 Uhr auf Sendung, dann führen euch Moderator Alex Schlüter sowie Experte Moritz Volz durch die Vorberichterstattung. Als Kommentator ist pünktlich zum Anpfiff Uli Hebel im Einsatz.

Ihr habt die Möglichkeit, DAZN einen Monat kostenlos zu testen. Anschließend bezahlt ihr nur 9,99 Euro und könnt monatlich kündigen. Neben dem FA Cup hat der Streamingdienst auch die Champions League, Europa League und zahlreiche internationale Top-Ligen im Angebot.

Hier könnt ihr euch den kostenlosen Probemonat sichern!

© getty

FA Cup, Finale heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Manchester City fällt Keeper Claudio Bravo sicher aus, die Einsätze von Fernandinho und Benjamin Mendy sind zweifelhaft. Bei Watford kehrt mit Etienne Capoue einer der besten Spieler nach Verletzung zurück. Lediglich Sebastian Prödl und Domingos Quina fehlen.

Manchester City: Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - D.Silva, Gündogan, De Bruyne - Bernardo, Aguero, Sterling

Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - D.Silva, Gündogan, De Bruyne - Bernardo, Aguero, Sterling Watford: Gomes - Femenia, Kabasele, Cathcart, Holebas - Pereyra, Doucoure, Capoue, Hughes - Deulofeu, Deeney

Premier League: Team der Saison 2018/19 ohne Eden Hazard und Mo Salah © getty 1/13 Die Profifußball-Gewerkschaft PFA hat entschieden und das Team der Premier-League-Saison 2018/19 gewählt. Überraschend nicht mit dabei sind Chelsea-Star Hazard und Liverpools Salah. Dennoch dominieren die Reds zusammen mit ManCity die Top-11 des Jahres. © getty 2/13 TOR - EDERSON (Manchester City). © getty 3/13 ABWEHR - TRENT ALEXANDER-ARNOLD (FC Liverpool). © getty 4/13 ABWEHR - VIRGIL VAN DIJK (FC Liverpool). © getty 5/13 ABWEHR - AYMERIC LAPORTE (Manchester City). © getty 6/13 ABWEHR - ANDREW ROBERTSON (FC Liverpool). © getty 7/13 MITTELFELD - BERNARDO SILVA (Manchester City). © getty 8/13 MITTELFELD - FERNANDINHO (Manchester City). © getty 9/13 MITTELFELD - PAUL POGBA (Manchester United). © getty 10/13 ANGRIFF - RAHEEM STERLING (Manchester City). © getty 11/13 ANGRIFF - SADIO MANE (FC Liverpool). © getty 12/13 ANGRIFF - SERGIO AGÜERO (Manchester City). © SPOX 13/13 Und so würde das Ganze taktisch in einem 4-3-3-System aussehen. Erstmals seit der Saison 1973/74 sind Spieler von lediglich drei Teams vertreten.

FA Cup: Die Ergebnisse im Halbfinale

Gabriel Jesus erzielte bereits in der vierten Minute den 1:0-Siegtreffer für Manchester City gegen Brighton. Währenddessen lieferten sich Watford und Wolverhampton einen Schlagabtausch. Die Wanderers führten schon mit 2:0, ehe Troy Deeney in der Nachspielzeit für die Verlängerung sorgte. In dieser traf Gerard Deulofeu zum 3:2-Endstand.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 06.04.2019 18.30 Uhr Manchester City Brighton & Hove Albion 1:0 07.04.2019 17 Uhr FC Watford Wolverhampton Wanderers 3:2

FA Cup: Die Sieger der vergangenen Jahre

Letztmals konnte sich Manchester City den Titel im Jahr 2011 durch einen 1:0-Sieg gegen Stoke City sichern. Titelverteidiger ist der FC Chelsea.