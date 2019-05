Chelsea-Star Eden Hazard deutet Abschied an: "Habe dem Klub meine Entscheidung mitgeteilt"

Der belgische Nationalspieler Eden Hazard vom FC Chelsea hat verraten, dass seine Zukunftspläne über den kommenden Sommer hinaus bereits feststehen und die Klubführung der Blues darüber informiert ist.

"Ich habe meine Entscheidung getroffen", sagte Hazard im Anschluss an das letzte Premier-League-Spiel der Blues gegen Leicester City (0:0) und schob nach: "Ich warte lediglich darauf, dass sich die Situation klärt. Ich habe dem Klub meine Entscheidung bereits mitgeteilt."

Aufgrund des noch ausstehenden Finals in der Europa League gegen Stadtrivale Arsenal werde sich die offizielle Bestätigung jedoch noch verzögern: "Es geht nicht nur um mich. Wir haben noch ein Finale zu bestreiten und dann werden wir sehen. Ich hätte die Situation gerne früher geklärt, aber es ging nicht. Deshalb warte ich genauso wie die Fans", so Hazard.

Die besten Zweitplatzierten in der Premier-League-Geschichte © getty 1/28 Der FC Liverpool hat das Rennen um die englische Meisterschaft gegen Manchester City verloren. Schwacher Trost: Die Reds stellen trotzdem eine Bestmarke auf. Noch nie zwar ein Zweitplatzierter besser. SPOX zeigt die besten Zweiten. © getty 2/28 Platz 27: Newcastle United in der Saison 1996/97: 68 Punkte (7 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 3/28 Platz 26: FC Arsenal in der Saison 2000/2001: 70 Punkte (10 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 4/28 Platz 25: FC Chelsea in der Saison 2010/11: 71 Punkte (9 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 5/28 Platz 24: FC Arsenal in der Saison 2015/16: 71 Punkte (10 Punkte Rückstand auf Leicester City) © getty 6/28 Platz 23: FC Arsenal in der Saison 1999/2000: 73 Punkte (18 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 7/28 Platz 22: Aston Villa in der Saison 1992/93: 74 Punkte (10 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 8/28 Platz 21: Manchester United in der Saison 1997/98: 77 Punkte (1 Punkt Rückstand auf den FC Arsenal) © getty 9/28 Platz 20: Newcastle United in der Saison 1995/96: 78 Punkte (4 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 10/28 Platz 19: FC Arsenal in der Saison 1998/99: 78 Punkte (1 Punkt Rückstand auf Manchester United) © getty 11/28 Platz 18: FC Arsenal in der Saison 2002/03: 78 Punkte (5 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 12/28 Platz 17: Manchester City in der Saison 2012/13: 78 Punkte (11 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 13/28 Platz 16: FC Chelsea in der Saison 2003/04: 79 Punkte (11 Punkte Rückstand auf den FC Arsenal) © getty 14/28 Platz 15: Manchester City in der Saison 2014/15: 79 Punkte (8 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea) © getty 15/28 Platz 14: FC Liverpool in der Saison 2001/02: 80 Punkte (7 Punkte Rückstand auf den FC Arsenal) © getty 16/28 Platz 13: Manchester United in der Saison 2017/18: 81 Punkte (19 Punkte Rückstand auf Manchester City) © getty 17/28 Platz 12: FC Arsenal in der Saison 2004/05: 83 Punkte (12 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea) © getty 18/28 Platz 11: Manchester United in der Saison 2005/06: 83 Punkte (8 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea) © getty 19/28 Platz 10: FC Chelsea in der Saison 2006/07: 83 Punkte (6 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 20/28 Platz 9: Blackburn Rovers in der Saison 1993/94: 84 Punkte (8 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 21/28 Platz 8: FC Liverpool in der Saison 2013/2014: 84 Punkte (2 Punkte Rückstand auf Manchester City) © getty 22/28 Platz 7: FC Chelsea in der Saison 2007/08: 85 Punkte (2 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 23/28 Platz 6: Manchester United in der Saison 2009/10: 85 Punkte (1 Punkt Rückstand auf den FC Chelsea) © getty 24/28 Platz 5: FC Liverpool in der Saison 2008/09: 86 Punkte (4 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 25/28 Platz 4: Tottenham Hotspur in der Saison 2016/17: 86 Punkte (7 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea) © getty 26/28 Platz 3: Manchester United in der Saison 1994/95: 88 Punkte (1 Punkt Rückstand auf die Blackburn Rovers) © getty 27/28 Platz 2: Manchester United in der Saison 2011/12: 89 Punkte (0 Punkte und 8 Tore Rückstand auf Manchester City) © getty 28/28 Platz 1: FC Liverpool in der Saison 2018/19: 97 Punkte (1 Punkt Rückstand auf Manchester City)

Real Madrid gilt als Favorit auf Hazard-Verpflichtung

Auf die Frage, ob die Spekulationen um seine Zukunft die Leistungen auf dem Platz beeinflusst hätten, antwortete der 28-Jährige: "Ich war niemals abgelenkt. Wenn man auf dem Feld steht, versucht man nur, sich auf den Ball zu konzentrieren - mehr nicht. Ich setze immer alles daran, das Beste auf dem Platz rauszuholen. Dabei denke ich nicht über meine Situation oder die des Vereins nach. Ich versuche lediglich, Spiele zu gewinnen."

Chelsea-Trainer Maurizio Sarri heizte die Spekulationen um Hazard am Sonntag ebenfalls an. "Hazard war ein großartiger Spieler bei Chelsea. Es ist an der Zeit, seine Entscheidung zu respektieren." Auf diese Entscheidung angesprochen, ruderte er etwas zurück: "Ich weiß nicht, ich bin nur der Trainer."

Seit geraumer Zeit halten sich die Spekulationen um einen möglichen Abschied des Flügelspielers, dessen Vertrag bei Chelsea 2020 ausläuft, hartnäckig. Spaniens Rekordmeister Real Madrid gilt dabei als Favorit auf eine Verpflichtung.

Hazard war einst im Sommer 2012 von Lille nach London gewechselt und absolvierte seither 350 Pflichtspiele für Chelsea (108 Tore, 91 Assists). Mit den Blues gewann der Belgier unter anderem zweimal die Premier League (2015 und 2017).