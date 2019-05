Championship Halbfinale 2019 heute live: DAZN, Übertragung - alle Spiele

In England kämpfen noch vier Zweitligisten um den Aufstieg in die Premier League. Die beiden Hinspiele des Championship-Halbfinals werden am heutigen Samstag ausgetragen. SPOX liefert euch alle Infos rund um die Termine, die Spielpaarungen sowie die Live-Übertragung auf DAZN.

Verpasst kein Halbfinal-Spiel des Championships beim Kampf um den Aufstieg in Premier League

Championship-Halbfinale 2019 heute live: Modus und Hinspiele in der Übersicht

Der Liga-Modus in Englands zweithöchster Spielklasse sieht den Aufstieg von drei Zweitligisten vor. Die beiden erstplatzierten Mannschaften steigen jeweils direkt in die erste Liga auf, während der Dritt- bis Sechstplatzierte erst eine Quali-Runde überstehen muss.

Beide Halbfinal-Hinspiele des Championships finden am morgigen Samstag-Nachmittag statt. Um den Aufstieg kämpfen noch Leeds United (3. Platz), West Bromwich Albion (4. Platz), Aston Villa (5. Platz) und Derby County (6. Platz).

Alle Halbfinal-Hinspiele am Samstag in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Heim Gast 11.05.19 13.30 Uhr Aston Villa West Brom 11.05.19 18.15 Uhr Derby County Leeds United

EFL Championship, Halbfinale: Live-Übertragung im TV oder im STREAM?

Die Championship-Spiele werden alle im LIVE-STREAM von DAZN übertragen. Mit der Live-Übertragung zum erste Halbfinal-Hinspiel beginnt DAZN, pünktlich zum Anpfiff, um 13.30 Uhr. Dann meldet sich Kommentator Uli Hebel, um euch durch den Championship-Nachmittag zu führen.

Auch die Übertragung der zweiten Partie des Tages startet zu Spielbeginn um 18.15 Uhr, dann geht DAZN-Kommentator Jogi Hebel live auf Sendung.

DAZN kostet monatlich nur 9,99 Euro, wobei der erste Monat sogar kostenlos ist.

Neben DAZN übertragen auch weitere Anbieter die Partien.

Alle Live-Übertragungen der Hinspiele im Pay-TV und im LIVESTREAM auf einen Blick:

Anstoß Heim-Team Gast-Team Live im TV Livestream 13.30 Uhr Aston Villa West Brom sportdigital DAZN, Laola1.tv, sportdigital 18.15 Uhr Derby County Leeds United sportdigital DAZN, sportdigital

Sky Bet Championship 2018/19: Aufsteiger, Absteiger und Relegations-Ränge

Neben Norwich City, das zahlreiche Ex-Bundesliga-Profis in den eigenen Reihen hat, hat auch der einstige englische Meister Sheffield United den Aufstieg klar gemacht.

Am letzten Spieltag des Championships sicherte sich Norwich City durch einen 2:1-Auswärtssieg bei Aston Villa den Meistertitel. Dabei trugen zwei ehemalige Bundesliga-Profis maßgeblich zum Sieg bei: Ex-Schalke-Profi Teemu Pukki erzielte die Führung (7.), der ehemalige Darmstadt-Akteur Mario Vrancic markierte nur vier Minuten vor Ende, den entscheidenden zweiten Treffer.

Diese Vereine steigen aus der zweiten (League One) in die dritte englische Liga (League Two) ab:

Rotherdam United (22. Rang)

Bolton Wanderers (23. Rang)

Ipswich Ton (24. Rang)

Norwich City in der Championship: Bundesliga-Legionäre mit deutschem Trainer

Außer den bereits angesprochenen Torschützen vom vergangenen Wochenende finden sich noch mehr ehemalige Bundesliga-Spieler im Kader von Norwich City. Unter dem deutschen Cheftrainer Daniel Farke spielten in der abgelaufenen Saison insgesamt zehn Ex-Spieler der 1. sowie 2. Bundesliga.

Diese ehemaligen Bundesliga-Profis stehen oder standen im Kader des neuen Erstligisten Norwich City:

Timm Klose

Christoph Zimmermann

Philip Heise

Felix Passlack

Tom Trybull

Mario Vrancic

Moritz Leitner

Marco Stiepermann

Onel Hernandez

Dennis Srbeny

Championship: Aufsteiger der letzten Jahre

Die Aufsteiger der vergangenen Saisons 2016/17 & 2017/18 in der Übersicht: