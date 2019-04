Tottenhams Christian Eriksen egalisiert Vorlagen-Rekord von David Beckham

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen hat bei der 1:2-Niederlage von Tottenham Hotspur gegen den FC Liverpool einen Vorlagen-Rekord von Manchester Uniteds Legende David Beckham eingestellt.

Die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer von Lucas Moura war bereits Eriksens zehnter Assist in der laufenden Premier-League-Saison. Eine Marke, die der Mittelfeldspieler bereits in der vierten Saison in Serie erreichte.

Beckham vier Saisons in Serie mit mindestens zehn Assists

Vor Eriksen schaffte das nur Beckham, der zwischen 1997 und 2001 in Diensten von Manchester United ebenfalls immer eine zweistellige Anzahl an Assists liefern konnte.

Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichstreffers im Spitzenspiel mussten sich die Spurs am Ende noch geschlagen geben. In der Nachspielzeit sorgte ein Eigentor von Toby Alderweireld für den Endstand.