Premier League - United-Coach Ole Gunnar Solskjaer: Ich bin nach wie vor der Richtige

Ole Gunnar Solskjaer sieht sich trotz der jüngsten Negativserie weiter als den richtigen Teammanager für den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United.

"Natürlich, aber es ist nicht an mir, dies zu entscheiden. Ich glaube an meine Mannschaft und mich selbst und bin bereit, diese Herausforderung anzunehmen", sagte Solskjaer vor dem Derby gegen Manchester City am Mittwoch (21 Uhr live auf DAZN) auf eine entsprechende Frage.

Solskjaer, der das Amt im vergangenen Dezember von Jose Mourinho übernommen hatte, hat mit den Red Devils sechs der jüngsten acht Pflichtspiele verloren. "Es ist meine Aufgabe, die Leistungen der Spieler zu verbessern", sagte der Norweger, dessen Vertrag bis 2022 läuft.

Der 46-Jährige erwartet nach dem peinlichen 0:4 beim FC Everton am Ostersonntag Wiedergutmachung im für den Titelkampf zwischen City und Jürgen Klopps FC Liverpool vorentscheidenden Derby. "Das Spiel kommt uns gerade recht. Ich bin sicher, dass wir eine gute Reaktion sehen werden", sagte er. Für den Tabellensechsten United geht es noch um die Qualifikation zur Champions League.