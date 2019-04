Premier League: Knapper Sieg in Burnley - City weiter auf Titelkurs

Titelverteidiger Manchester City hat im Kopf-an-Kopf-Rennen um die englische Meisterschaft die Nerven behalten und einen wichtigen Sieg gefeiert. Das Team von Pep Guardiola feierte beim FC Burnley am Sonntagnachmittag einen mühevollen 1:0 (0:0)-Sieg und eroberte damit die Tabellenführung vom FC Liverpool wieder zurück.

Den erlösenden Treffer für die Citizens erzielte Sergio Aguero (63.), für den Argentinier war es das 20. Saisontor in der Premier League. Die deutschen Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan standen bei City in der Startelf, Sane wurde in der 64. Minute ausgewechselt.

Am Freitag hatte Liverpool zum Auftakt des 36. Spieltages mit einem 5:0 (3:0) gegen Tabellenschlusslicht Huddersfield Town vorgelegt. In der Tabelle liegt die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp mit 91 Punkten weiter einen Zähler hinter dem Meister.

Die Reds, die auf die erste Meisterschaft seit 29 Jahren hoffen, sind in den letzten beiden Spielen bei Newcastle United und gegen den starken Aufsteiger Wolverhampton Wanderers gefordert, die Sky Blues spielen gegen Leicester City und bei Brighton & Hove Albion.

Premier League: Team der Saison 2018/19 ohne Eden Hazard und Mo Salah © getty 1/13 Die Profifußball-Gewerkschaft PFA hat entschieden und das Team der Premier-League-Saison 2018/19 gewählt. Überraschend nicht mit dabei sind Chelsea-Star Hazard und Liverpools Salah. Dennoch dominieren die Reds zusammen mit ManCity die Top-11 des Jahres. © getty 2/13 TOR - EDERSON (Manchester City). © getty 3/13 ABWEHR - TRENT ALEXANDER-ARNOLD (FC Liverpool). © getty 4/13 ABWEHR - VIRGIL VAN DIJK (FC Liverpool). © getty 5/13 ABWEHR - AYMERIC LAPORTE (Manchester City). © getty 6/13 ABWEHR - ANDREW ROBERTSON (FC Liverpool). © getty 7/13 MITTELFELD - BERNARDO SILVA (Manchester City). © getty 8/13 MITTELFELD - FERNANDINHO (Manchester City). © getty 9/13 MITTELFELD - PAUL POGBA (Manchester United). © getty 10/13 ANGRIFF - RAHEEM STERLING (Manchester City). © getty 11/13 ANGRIFF - SADIO MANE (FC Liverpool). © getty 12/13 ANGRIFF - SERGIO AGÜERO (Manchester City). © SPOX 13/13 Und so würde das Ganze taktisch in einem 4-3-3-System aussehen. Erstmals seit der Saison 1973/74 sind Spieler von lediglich drei Teams vertreten.

Arsenal patzt auch in Leicester: Leno verhindert höhere Pleite

Der FC Arsenal hat im Kampf um einen Champions-League-Platz erneut schwer gepatzt. Ohne den am Fuß verletzten Rio-Weltmeister Mesut Özil kassierten die Londoner mit dem verdienten 0:3 (0:0) bei Leicester City die dritte bittere Pleite nacheinander.

Youri Tielemans traf per Kopf zur Führung (59.), wenig später schoss der Belgier an den Pfosten (72.). Jamie Vardy machte mit seinen Saisontoren Nummer 17 und 18 (86./90.+4) alles klar. Der starke Torhüter Bernd Leno verhinderte eine höhere Niederlage der indisponierten Gunners, die nach der Gelb-Roten Karte gegen Ainsley Maitland-Niles (36., wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl spielten.

Dabei konnte Arsenal, für das Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi verteidigte, wieder auf Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang (Nasen-OP) zurückgreifen. Doch der frühere Dortmunder war kein Faktor. Schon in der ersten Hälfte hatte Leicester 5:1 Torschüsse, nach der Pause blieb es eine einseitige Begegnung. Die logische Konsequenz war die erste Niederlage für Arsenal in einem Mittagsspiel.

Im Kampf um die Königsklasse sind die Kanoniere nun auf Schützenhilfe angewiesen. Arsenal spielt im Saisonendspurt noch gegen Brighton und in Burnley.