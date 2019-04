Liverpool mit Tor-Gala: Salah und Mane schießen sich für Barca warm

Der FC Liverpool hat im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Titelverteidiger Manchester City um die englische Fußball-Meisterschaft wieder vorgelegt und zumindest bis Sonntag die Tabellenführung zurückerobert. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp besiegte zum Auftakt des 36. Spieltages Tabellenschlusslicht Huddersfield Town mit 5:0 (3:0) und setzte damit die Citizens mit den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan und Leroy Sane unter Druck.

Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola spielt am Sonntag bei Kellerkind FC Burnley und kann mit einem Sieg Liverpool wieder vom ersten Platz verdrängen. Die Reds haben 91 Punkte auf dem Konto, City 89.

Der englische Meister hatte sich am vergangenen Mittwoch durch ein 2:0 im Nachholspiel bei Stadtrivale Manchester United wieder an die Spitze gesetzt und kann aus eigener Kraft den Titel holen.

Vor 54.000 Zuschauern an der Anfield Road erwischten die Reds einen Blitzstart und gingen bereits nach 15 Sekunden durch den früheren Leipziger Naby Keita in Führung. Es war zugleich in der Geschichte der Premier League das schnellste Tor von Liverpool.

Sadio Mane (23., 66.) sowie Torjäger Mohamed Salah (45.+1, 83.) mit seinen Saisontreffern 20 und 21 schraubten anschließend das Ergebnis für den Favoriten in die Höhe und sorgten für eine gelungene Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch beim FC Barcelona (ab 21 Uhr LIVE auf DAZN und LIVETICKER).

Das Restprogramm des FC Liverpool in der Premier League