Premier League: Attacke auf Everton-Trainer? Wirbel um Jackenwurf von Mesut Özil

Aufregung um Arsenal-Star Mesut Özil! Der Mittelfeldspieler der Gunners sorgte mit einem vermeintlichen Jackenwurf auf Trainer Marco Silva vom FC Everton für Aufsehen in den sozialen Medien.

Was war passiert? Nach einem Zweikampf zwischen Shkodran Mustafi und Dominic Calvert-Lewin in der Schlussphase der Partie vom Sonntag geriet Silva mit Arsenal-Coach Unai Emery in eine hitzige Diskussion an der Seitenlinie.

Özil, wenige Minuten zuvor für Alex Iwobi ausgewechselt, erhob sich von seinem Bankplatz und warf seine Jacke in Richtung des gegnerischen Trainers. Eine Aktion, die zwar daneben ging, aber nicht unkommentiert blieb.

"Betrunken in Büschen": Szczesny packt über Arsenal-Stars aus © getty 1/15 Der polnische Nationaltorhüter Wojciech Szczesny, lange Zeit beim FC Arsenal und aktuell bei Juventus Turin unter Vertrag, ist schon so einigen besonderen Persönlichkeiten in seiner Karriere begegnet. © getty 2/15 Im Interview mit dem polnischen YouTube-Kanal "Foot Truck" gewährt Szczesny kuriose Einblicke in das Kabinen-Innenleben während seiner Zeit bei den Gunners. SPOX hat die besten Sprüche des 28-Jährigen gesammelt. © getty 3/15 Szczesny über ALEKSANDR HLEB: "Er hätte mehr im Fußball erreichen können. Ich meine, er hat auch so eine große Karriere hingelegt, aber er hat eben auch gerne Alkohol getrunken." © getty 4/15 Szczesny über JACK WILSHERE: "Bei meiner Hochzeit war Jack so betrunken, wir haben zwei Stunden lang überall nach ihm gesucht und ihn irgendwann schlafend in Büschen gefunden." © getty 5/15 Szczesny über NICKLAS BENDTNER: "Einer der intelligentesten Spieler, mit denen ich je gespielt habe. Aber am nächsten Tag schlägst du die Zeitung auf, liest 'Betrunkener Bendtner als Geisterfahrer unterwegs' und denkst dir: 'Was zum Teufel?'" © getty 6/15 Szczesny über HECTOR BELLERIN: "Sein Kleidungsstil ist ein bisschen seltsam. Das hat er von seiner Mutter." © getty 7/15 Szczesny über OLIVIER GIROUD: "Der schönste Spieler, mit dem ich je gespielt habe. Und er weiß es. Er liebt sich selbst. Olivier ist trotzdem ein großartiger Kerl - und ein sehr unterschätzter Fußballer." © getty 8/15 Szczesny über TOMAS ROSICKY: "Er muss der reichste Fußballer sein, den ich kenne. Er gab nie Geld aus. In all den Jahren bei Arsenal fuhr er nur ein Auto, einen Mercedes, und trug nur Kleidung von seinem Sponsor. Nur bei seinen Gitarren sparte er nicht." © getty 9/15 Szczesny über ANDREY ARSHAVIN: "Ein urkomischer Kauz - mit der lustigsten Lache überhaupt. Als er zu uns kam und wir im Training kleine Spielübungen machten, dachten wir: 'Wow, diese Saison werden wir Meister!' Wir wurden es nicht." © getty 10/15 Szczesny über MESUT ÖZIL: "Sieben Mal brillant, zwei Mal schrecklich. Mesut ist nicht so faul, wie die Leute sagen. Er ist ein toller Kerl, hat eine unglaubliche Übersicht. Du schaust dir ein Spiel im TV an und denkst: 'Wie hat er das jetzt gesehen?'" © getty 11/15 Szczesny über THIERRY HENRY: "Der beste Spieler in der Geschichte der Premier League. Er war sehr fordernd, vor allem mit den jungen Spielern. Sie hatten Angst vor ihm. Jeder Fehlpass im Training hat ihn auf die Palme gebracht." © getty 12/15 Szczesny über SAMIR NASRI: "Er hat sich immer für einen Gangster gehalten. Jeder hat diesen Typen in der Schule: Jemand mit großen und starken Freunden, die ihn glauben lassen, cool zu sein." © getty 13/15 Szczesny über ROBIN VAN PERSIE: "Er hätte andere Entscheidungen treffen und viel mehr mit Arsenal erreichen können. Er ist manchmal extrem arrogant." © getty 14/15 Szczesny über LUKAS PODOLSKI: "Ich erinnere mich und lüge nicht: Wenn Lukas den Ball innerhalb des Strafraums hatte, zehn oder elf Meter vor dem Tor, wollte ich ihn nicht halten. Ich schützte nur meinen Kopf, ich schwöre." © getty 15/15 Szczesny über SANTI CAZORLA: "Nach seinem ersten Training haben wir Arsene Wenger für den Transfer von Santi applaudiert. Seine Technik ist unglaublich. Zudem ist er ein lieber Kerl. Leider legte er immer schnell an Gewicht zu."

So twitterte ein User, der Jackenwurf des sportlich eher schwachen Özils sei seine gefährlichste Aktion im Spiel der Premier League gegen das Team aus Liverpool (0:1) gewesen.