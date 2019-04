Pleite gegen FC Everton: Arsenal verpasst Sprung auf Platz drei

Der FC Arsenal hat den Sprung auf Platz drei der Premier League vorbei am Erzrivalen Tottenham Hotspur verpasst. Die Londoner unterlagen nach 16 Punkten aus den vorangegangenen sechs Spielen 0:1 (0:1) beim FC Everton.

Phil Jagielka erzielte bereits in der zehnten Minute das Siegtor für die Gastgeber. Arsenal mit Torwart Bernd Leno, Shkodran Mustafi und Mesut Özil in der Startelf enttäuschte vor allem in der ersten Hälfte.

Auch im zweiten Durchgang bissen sich die Londoner die Zähne an den Toffees aus, die ihrerseits durchaus mehr Tore hätte erzielen können, aber entweder an Leno oder dem eigenen Unvermögen scheiterten. Özil wurde eine Viertelstunde vor Schluss nach schwacher Leistung ausgewechselt.

Jürgen Klopp feiert seine "Mentalitätsmonster"

An der Spitze wendete der FC Liverpool bereits am Freitagabend einen drohenden Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft ab. Zum Auftakt des Spieltags kamen die Reds durch späte Treffer von Mohamed Salah (80.) und Jordan Henderson (86.) noch zu einem 3:1 (1:1) beim FC Southampton.

Liverpool übernahm damit die Tabellenführung von Manchester City, das zwei Punkte Rückstand hat. Die Citizens treten erst am 24. April zum schweren Auswärtsspiel bei Manchester United an.

"Ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Sieg. Es ist nicht einfach, hier zu gewinnen", sagte Klopp erleichtert und lobte sein Team: "Die Jungs sind Mentalitätsmonster. Wir waren dominant, sind ruhig geblieben und haben auf unseren Moment gewartet. Das waren dann herausragende Tore bei fantastisch ausgespielten Kontern."

